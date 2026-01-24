मोटोरोला के नए फोन में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, बैटरी 7000mAh की, सेल्फी कैमरा 32MP का
मोटोरोला एज 70 फ्यूजन लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले यह फोन गीकबेंच पर दिखा है। फोन स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट से लैस हो सकता है। बीते दिनों इस फोन के फीचर्स भी लीक हुए थे। यह 7000mAh की बैटरी के साथ आ सकता है।
मोटोरोला के स्मार्टफोन्स की रेंज में एक नए डिवाइस की एंट्री होने वाली है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Motorola Edge 70 Fusion है। बीते दिनों इस फोन की डीटेल लीक सामने आई थी, जिसमें इसके फीचर और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में काफी जानकारियां दी गई थीं। अब यह फोन बेंचमार्किंग प्लैटफॉर्म गीकबेंच पर लिस्ट हो गया है। इस लिस्टिंग से फोन के प्रोसेसर के बारे में पता चलता है। फोन के गीकबेंच पर लिस्ट होने की जानकारी टिपस्टर अभिषेक यादव ने दी।
गीकबेंच लिस्टिंग के अनुसार कंपनी के इस फोन को सिंगल-कोर टेस्ट में 1215 पॉइंट और मल्टी-कोर टेस्ट में 3186 पॉइंट मिले हैं। फोन ऑक्टा-कोर चिपसेट से लैस होगा और यह 2.71GHz के प्राइम जीपीयू कोर के साथ आएगा। सीपीयू के बाकी तीन कोर 2.40GHz और चार कोर 1.80GHz पर क्लॉक्ड हैं। सीपीयू स्पीड से अंदाजा लगाया जा रहा है कि फोन स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट से लैस हो सकता है। हालांकि, एक लेटेस्ट लीक में दावा किया गया था कि फोन स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 चिपसेट के साथ आएगा।
इन फीचर्स के साथ आएगा फोन (लीक)
टिपस्टर Evan Blass ने मोटोरोला के इस अपकमिंग फोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में डीटेल्स को शेयर किया है। लीक के अनुसार लीक के अनुसार कंपनी इस फोन में 1.5K रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का क्वॉड-कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देने वाली है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट, 5200 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल और HDR10+ के साथ आएगा। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास 7i देने वाली है। फोन को MIL-STD 810 मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन मिला है। कंपनी का यह अपकमिंग फोन IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग भी ऑफर करेगा।
टिपस्टर ने कहा कि फोन में कंपनी फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। फोन के रियर में ऑफर किए जाने वाले बाकी दोनों कैमरों के बारे में टिपस्टर ने कोई जानकारी नहीं दी है। सेल्फी के लिए फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आएगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें कंपनी 7000mAh की बैटरी देने वाली है। यह बैटरी 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। ओएस की जहां तक बात है, तो लीक के अनुसार फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Hello UX पर काम करेगा।
