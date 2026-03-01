Motorola Edge 70 Fusion की अर्ली सेल इस दिन, लॉन्च से पहले देखें कीमत
Motorola Edge 70 Fusion अब बस कुछ दिनों में भारत में लॉन्च होने वाला है। मोटोरोला ने कंफर्म कर दिया है कि इसे 6 मार्च को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। अब फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट के जरिए कंपनी ने फोन की अर्ली बर्ड सेल डेट का भी खुलासा कर दिया है। कहा जा रहा है कि ग्लोबली यह MWC 2026 से पहले 2 मार्च को अनवील होगा और ठीक एक दिन पहले इसकी यूरोपियन प्राइस रेंज भी कंफर्म की गई है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...
सामने आई Motorola Edge 70 Fusion की अर्ली बर्ड सेल डेट
फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट से यह कंफर्म हो गया है कि फोन की अर्ली बर्ड सेल 6 मार्च दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे तीन पैनटोन-क्यूरेटेड कलर ऑप्शन - सिल्हूट, ब्लू सर्फ और कंट्री एयर में खरीदा जा सकेगा। तीनों ऑप्शन में बैक पैनल पर 'लेदर-इंस्पायर्ड' टेक्सचर होगा। हालांकि, यह पहले ही कंफर्म हो चुका है कि भारत में एज 70 फ्यूजन, स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट के साथ आएगा, लेकिन अब यह भी कंफर्म हो गया है कि मोटोरोला की इंटरनल टेस्टिंग में स्मार्टफोन ने 1Mn+ का AnTuTu स्कोर हासिल किया है। इसके अलावा यह भी कंफर्म हो गया है कि इसमें वेपर कूलिंग चैंबर होगा और यह BGMI गेमिंग में 120FPS सपोर्ट करेगा।
फोन में दमदार कैमरा सेटअप भी
डेडिकेटेड माइक्रोसाइट के मुताबिक, फोन में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट होगा। कंपनी का कहना है कि यह दुनिया का पहला फोन है जिसके पीछे 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYT-710 प्राइमरी कैमरा होगा। मोटोरोला एज 70 फ्यूजन में 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा और एक अनस्पेसिफाइड मैक्रो कैमरा भी होगा। स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी होगा, जो होल पंच डिस्प्ले कटआउट के अंदर होगा। कंपनी का दावा है कि फोन 4K रिजॉल्यूशन तक के वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगा।
AI समेत अन्य खास फीचर्स
इसके साथ ही, यह Moto AI के साथ आएगा, जो तीन बड़े AI प्लेटफॉर्म को एक साथ लाता है। ये हैं Gemini, Co-Pilot, और Perplexity। फोन की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फोन MIL-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन, गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन और IP68+69 रेटिंग के साथ आएगा, मोटोरोला इस स्मार्टफोन को एक अल्ट्रा-ड्यूरेबल क्वाड-कर्व्ड फोन के तौर पर मार्केटिंग कर रहा है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन में एनएफसी शामिल है, जो टैप-टू-पे और टैप-टू-शेयर सपोर्ट देगा। फोन को ब्लूटूथ 6.0 के साथ आने के लिए लिस्टेड है।
तेज चार्जिंग के साथ बड़ी बैटरी भी
इसमें 7,000mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी होगी, जो 68W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोन में क्वाड कर्व्ड 1.5K डिस्प्ले होगा, जिसमें 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 5200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, SGS आई प्रोटेक्शन, 96.2 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो और HDR10+ कंटेंट के लिए सपोर्ट होगा।
लंबे समय तक मिलेगा सॉफ्टवेयर सपोर्ट
गीकबेंच लिस्टिंग से हिंट मिला था कि फोन एंड्रॉयड 16 ओएस के साथ आएगा, अब माइक्रोसाइट से भी इसे कंफर्म कर दिया गया है। ओएस के बारे में और बात करें तो, यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हैलो यूआई के साथ आएगा। कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि फोन 3 एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड और पांच साल तक सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल होगा। इससे यह कंफर्म होता है कि अपकमिंग मोटोरोला एज 70 फ्यूजन को एंड्रॉयड 20 ओएस मिलेगा और इसे 2031 तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे।
इतनी होगी कीमत
माइक्रोसाइट ने पेज के नीचे इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज INR के बजाय यूरो में बताई है। इसमें लिखा है, "दिसंबर 2025 तक LATAM/EMEA/AP देशों में 349 यूरो और 449 यूरो के बीच कीमत वाले प्रोडक्ट्स के आधार पर दुनिया का पहला"। और क्योंकि इसे अभी यूरोप में लॉन्च किया जाना है, इसलिए यह ईयू मार्केट के लिए इसकी प्राइस रेंज हो सकती है। इसे INR में बदलने पर, भारत में इसकी प्राइस रेंज 37,439 रुपये से 48,167 रुपये के बीच होगी। हालांकि, ऐसे भी कहा जा रहा है कि भारत में इसकी प्राइसिंग इससे कम होने की संभावना है।
