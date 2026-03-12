Motorola लाया 50MP सेल्फी कैमरे वाला वॉटरप्रूफ फोन, इसमें 12GB रैम और 5200mAh बैटरी भी

Motorola Edge 70 Fusion+ Launched: मोटोरोला तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी ने अपनी एज 70 सीरीज में एक नया फोन, Motorola Edge 70 Fusion+, चुपचाप जोड़ दिया है। फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है और फुल वॉटरप्रूफ है।

Motorola Edge 70 Fusion+ Launched: मोटोरोला तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी ने अपनी एज 70 सीरीज में एक नया फोन, Motorola Edge 70 Fusion+, चुपचाप जोड़ दिया है। कंपनी ने फिलहाल इसे ब्राजील में लॉन्च किया है। यह नया फोन स्टैंडर्ड Edge 70 Fusion से काफी मिलता-जुलता है, लेकिन इसमें एक अपग्रेडेड कैमरा सिस्टम दिया गया है। इसमें 50-मेगापिक्सेल का Sony LYTIA 710 प्राइमरी रियर कैमरा है, जिसके साथ 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 10-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो लेंस भी है।

इस स्मार्टफोन में Snapdragon 7s जेन 4 चिपसेट और 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले पहले जैसा ही है। नए फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,200mAh की बैटरी दी गई है। फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है और फुल वॉटरप्रूफ है। अब आप सोच रहे हैं आखिर इसकी कीमत कितनी होगी, तो चलिए बताते हैं कीमत और फीचर्स की पूरी डिटेल...

इतनी है Motorola Edge 70 Fusion+ की कीमत ब्राजील में Motorola Edge 70 Fusion+ की कीमत BRL 2,969 (लगभग 52,900 रुपये) तय की गई है, और कंपनी की वेबसाइट पर अभी केवल एक ही वेरिएंट लिस्टेड है, जिसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज है। यह स्मार्टफोन Pantone Orient Blue और Pantone Blue Surf कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। फोन अभी केवल ब्राजील में खरीदने के लिए उपलब्ध है। भारत समेत अन्य बाजारों में इसे लॉन्च किया जाएगा या नहीं, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

Motorola Edge 70 Fusion+ की खासियत Motorola Edge 70 Fusion+ में 6.8-इंच का 1.5K (1,272×2,772 पिक्सेल) सुपर एचडी एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट मिलता है। इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट लगा है, जिसके साथ एड्रेनो 810 जीपीयू, 12GB रैम और 256GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज दी गई है। यह फोन Android 16 पर बेस्ड हैलोयूआई पर चलता है।

फोन में 50 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा फोटोग्राफी के लिए, Motorola Edge 70 Fusion+ में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें Sony LYTIA 710 सेंसर के साथ 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है, जिसका अपर्चर f/1.8 है और इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) और अल्ट्रा पिक्सेल टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी मौजूद है। इस कैमरा सिस्टम में 50-मेगापिक्सेल का एक अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी शामिल है, जिसका फील्ड ऑफ व्यू 122 डिग्री है; साथ ही, इसमें 10-मेगापिक्सेल का एक टेलीफोटो कैमरा भी है, जिसमें 3x ऑप्टिकल जूम और 10x तक का डिजिटल जूम का सपोर्ट मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉल करने के लिए, इस फोन में 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो 4K वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम है।

फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरी भी मोटोरोला एज 70 फ्यूजन प्लस में 5,200mAh की बैटरी है, जो 68W टर्बोपावर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन 5G, 4G, ब्लूटूथ 6.0, एनएफसी, वाई-फाई 6E, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी को सपोर्ट करता है। इसमें नैनो सिम और eSIM सपोर्ट के साथ डुअल सिम फंक्शनैलिटी भी मिलती है। यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है। इसमें ग्लास फाइबर रीइन्फोर्स्ड पॉलीमर (GFRP) का बैक पैनल और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, साथ ही इसमें फेशियल रिकग्निशन का सपोर्ट भी मिलता है। फोन हल्का और पतला भी है। 177 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 162.76×75.60×7.21 एमएम है।

भारत में Motorola Edge 70 Fusion की कीमत और खासियत भारत में Motorola Edge 70 Fusion की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 26,999 रुपये से शुरू होती है, जबकि इसके 8GB+256GB वेरिएंट की कीमतच 29,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपये है। इसे Pantone Blue Surf, Pantone Country Air और Pantone Silhouette जैसे कलर्स में लॉन्च किया गया है।

Motorola Edge 70 Fusion में 6.78-इंच का सुपर एचडी 1.5K (1,272×2,772 पिक्सेल) एक्ट्रीम एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज तक है, साथ ही इसमें HDR10+ सपोर्ट और 5200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। यह पैनल 10-बिट कलर डेप्थ, 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन को सपोर्ट करता है। इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट लगा है, जिसके साथ 12GB तक की रैम और 256GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज दी गई है। यह Android 16 पर बेस्ड हैलो यूआई के साथ आता है और इसके लिए तीन OS अपग्रेड और पांच साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे।