इसी हफ्ते आ रहा है Motorola का 7000mAh बैटरी फोन, कैमरा और फीचर्स का खुलासा

Feb 23, 2026 04:35 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Motorola Edge 70 Fusion 28 फरवरी को भारत में लॉन्च होगा और इसकी सेल Flipkart पर होगी। फोन में 7000mAh बैटरी, 144Hz 1.5K AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony LYT-710 OIS कैमरा जैसे दमदार फीचर्स मिलेंगे।

स्मार्टफोन मेकर मोटोरोला ने अपने नए स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Fusion की भारत में लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि यह फोन 28 फरवरी को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। इसकी सेल एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर होगी। बता दें, फ्लिपकार्ट पर फोन की डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जहां से इसके कई फीचर्स पहले ही सामने आ चुके हैं।

नया Edge 70 Fusion डिजाइन के मामले में प्रीमियम लुक के साथ आएगा। फोन के बैक पैनल पर फैब्रिक फिनिश दी गई है, जो इसे बाकियों से अलग बनाती है। इसमें पीछे की तरफ स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और LED फ्लैश दिया गया है। फ्रंट में पंच-होल कटआउट के साथ क्वॉड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यह फोन Orient Blue और Sporting Green जैसे अट्रैक्टिव कलर ऑप्शंस में उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें:Google ने फिर Apple को कॉपी किया? Android 17 में मिलेंगे पुराने iPhone वाले फीचर

ऐसा होगा Motorola फोन का कैमरा सेटअप

कैमरा सेगमेंट इस फोन का बड़ा हाइलाइट है। इसमें 50 मेगापिक्सल का Sony LYT-710 प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा, जो OIS सपोर्ट के साथ आएगा। कंपनी का दावा है कि यह कैमरा लो-लाइट में बेहतर और क्लियर फोटोज क्लिक कर सकेगा। इसके साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड और मैक्रो/डेप्थ सेंसर मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। खास बात यह है कि सभी कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करेंगे।

ये भी पढ़ें:सीधे ₹11 हजार सस्ता हुआ कर्व्ड डिस्प्ले वाला Motorola फोन, 125W फास्ट चार्जिंग

फोन में 1.5K रेजोल्यूशन वाला क्वाड-कर्व्ड AMOLED पैनल मिल सकता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। 5200 निट्स की पीक ब्राइटनेस, HDR10+ सपोर्ट और SGS आई प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स इसे और बेहतर बनाते हैं। Smart Water Touch 3.0 फीचर की मदद से गीले हाथों से भी स्क्रीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है, जो 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद फोन की मोटाई सिर्फ 7.99mm बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:iQOO 15R की कीमत का खुलासा! 200MP कैमरा, 7600mAh बैटरी और 144fps डिस्प्ले

इन फोन्स को मिल सकती है सीधी टक्कर

Motorola Edge 70 Fusion अन्य मिड-रेंज फोन्स को भी टक्कर दे सकता है। उदाहरण के लिए iQOO Z10 में पहले से ही 7300mAh की बैटरी और हाई-रिफ्रेश AMOLED डिस्प्ले है। इसी तरह Realme Narzo 90 और Narzo 90x जैसे मॉडल पहले से ही 7000mAh बैटरी और 50MP कैमरा के साथ आते हैं, जिनसे Edge 70 Fusion की टक्कर हो सकती है। साथ ही मौजूदा OnePlus Nord 5 5G, Nothing Phone (3a) Pro, Realme 15 और Vivo V70 series जैसे स्मार्टफोन्स से भी इसे टक्कर मिल सकती है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

