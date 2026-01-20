Motorola के नए फोन में 7000mAh बैटरी, सेल्फी कैमरा 32MP का, वॉटर प्रोटेक्शन भी
मोटोरोला अपनी एज सीरीज के नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस नए फोन का नाम Motorola Edge 70 Fusion है। लीक के अनुसार फोन में कंपनी 32MP का सेल्फी कैमरा और 7000mAh की बैटरी देने वाली है।
मोटोरोला फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी अपनी एज सीरीज के नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के इस नए फोन का नाम Motorola Edge 70 Fusion है। फोन की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है। इसी बीच टिपस्टर Evan Blass (@evleaks) ने इसके लगभग सारे स्पेसिफिकेशन्स को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है।
लीक के अनुसार मोटोरोला का यह फोन MIL-STD-810 मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन, IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन रेटिंग जैसे शानदार फीचर्स से लैस होगा। फोन में आपको 7000mAh की बैटरी और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं कि टिपस्टर ने इस फोन के बारे में क्या-क्या जानकारियां दी हैं।
मोटोरोला एज 70 फ्यूजन के फीचर और स्पेसिफिकेशन (लीक)
लीक के अनुसार कंपनी इस फोन में 1.5K रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का क्वॉड-कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देने वाली है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। फोन में ऑफर किया जाने वाला यह डिस्प्ले 5200 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल और HDR10+ भी ऑफर करेगा। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास 7i देने वाली है। साथ ही इसमें MIL-STD 810 मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। कंपनी का यह अपकमिंग फोन IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग भी ऑफर करेगा।
टिपस्टर ने कहा कि फोन में कंपनी फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। फोन के रियर में ऑफर किए जाने वाले बाकी दोनों कैमरों के बारे में टिपस्टर ने कोई जानकारी नहीं दी है। सेल्फी के लिए फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। मोटोरोला का यह फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आएगा। टिपस्टर ने बताया कि प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 देने वाली है।
फोन को पावर देने के लिए इसमें कंपनी 7000mAh की बैटरी देने वाली है। यह बैटपी 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। ओएस की जहां तक बात है, तो लीक के अनुसार फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Hello UX पर काम करेगा। फोन नायलॉन और लिनेन इंस्पायर्ड बैक पैनल के साथ आएगा। इसे कंपनीओरिएंट ब्लू, स्पोर्टिंग ग्रीन, ब्लू सर्फ, कंट्री एयर और सिल्हाउट पैंटोन शेड्स में आएगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
