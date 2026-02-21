Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

देखते ही हो जाओगे फैन, सामने आई Motorola Edge 70 Fusion की पहली तस्वीर, यह होगा खास

Feb 21, 2026 10:21 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मोटोरोला ने भारत में अपने अगले Edge-सीरीज फोन को टीज करना शुरू कर दिया है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक अपकमिंग फोन का नाम नहीं बताया है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह Motorola Edge 70 Fusion होगा। फोन की पहली तस्वीर सामने आ गई है।

देखते ही हो जाओगे फैन, सामने आई Motorola Edge 70 Fusion की पहली तस्वीर, यह होगा खास

मोटोरोला ने भारत में अपने अगले Edge-सीरीज फोन को टीज करना शुरू कर दिया है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक अपकमिंग फोन का नाम नहीं बताया है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह Motorola Edge 70 Fusion होगा। अब कंपनी ने एक्स पर नए फोन की तस्वीरों को ब्राइट, टेक्सचर्ड फिनिश में दिखाया है। इसके तुरंत बाद, फ्लिपकार्ट ने एक डेडिकेटेड प्रोमो पेज लाइव किया, जिस पर टैगलाइन है, "एक फ्यूजन जो आपको बढ़त देता है।" अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होगा, चलिए एक नजर डालते हैं अब तक सामने आ चुकी डिटेल्स पर..

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

13% OFF

Motorola Edge 70 5G

Motorola Edge 70 5G

  • checkPANTONE Lily Pad
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹30579

₹34999

खरीदिये

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹36999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

discount

4% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

कंपनी ने कंफर्म किए कलर ऑप्शन्स

फ्लिपकार्ट की माइक्रोसाइट ने भारत के लिए तीन कलर ऑप्शन कंफर्म किए हैं - पैनटोन ब्लू सर्फ, पैनटोन कंट्री एयर और पैनटोन सिल्हूट। तीनों में मोटोरोला का अब जाना-पहचाना लेदर-इंस्पायर्ड टेक्सचर्ड बैक है, जो ब्रांड के हाल के एज डिवाइस का सिग्नेचर लुक बन गया है। पहले ग्लोबल लीक में ओरिएंट ब्लू और स्पोर्टिंग ग्रीन समेत पांच पैनटोन शेड्स का हिंट दिया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत में लॉन्च के समय कम ऑप्शन मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:आधी कीमत में Pixel फोन, यहां 6a पर ₹21000 और पिक्सेल 7 पर सीधे ₹32000 की छूट

फोन में मिलेगा LYTIA कैमरा

ओवॉऑल डिजाइन जाना पहचाना है, जिसमें कर्व्ड डिस्प्ले एज, पतले बेजल्स और एक स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल शामिल है। कंपनी ने यह कंफर्म कर दिया है कि फोन में 'LYTIA कैमरा' है, जो शायद Sony LYTIA सेंसर की ओर इशारा करता है। लीक्स से पता चलता है कि फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा हो सकता है, जिसमें बेहतर लो-लाइट परफॉर्मेंस होगी।

प्रोसेसर की बात करें तो, पहले की अफवाहों में स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 की ओर इशारा किया गया था। हालांकि, हाल ही में हुए लीक, जिसमें मार्केटिंग रेंडर और बेंचमार्क लिस्टिंग शामिल हैं, बताते हैं कि फोन में नया स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर यह सच है, तो इससे सीपीयू और जीपीयू में मामूली सुधार होगा, साथ ही पिछली जेनरेशन के मुकाबले बेहतर एफिशिएंसी भी मिलेगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

10% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹33999

₹37999

खरीदिये

discount

3% OFF

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹33999

₹34999

खरीदिये

बाकी स्पेसिफिकेशन्स अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं, लेकिन लीक से पता चलता है कि फोन में 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh की बड़ी बैटरी, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.78-इंच 1.5K एमोलेड डिस्प्ले, 12GB तक रैम और Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा।

ये भी पढ़ें:13 रुपये रोज में 50Mbps इंटरनेट स्पीड, पूरे 12 महीने मिलेगा ऑफर, 3300GB डेटा भी
ये भी पढ़ें:इतनी होगी iQOO 15R 5G के अलग-अलग वेरिएंट की कीमत, 7600mAh बैटरी के साथ आ रहा फोन

लॉन्च टाइमलाइन

फ्लिपकार्ट ने 23 फरवरी को और जानकारी देने का वादा किया है, जबकि प्रोमो पेज यूआरएल में हल्के हिंट से पता चलता है कि 26 फरवरी एक अहम तारीख हो सकती है - शायद लॉन्च या उपलब्धता के लिए। मोटोरोला ने अभी तक ऑफिशियली लॉन्च टाइमलाइन कंफर्म नहीं की है। जब तक नए फोन की और डिटेल्स सामने नहीं आ जाती, चलिए बताते हैं पुराने मॉडल की कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

पुराने Motorola Edge 60 fusion की कीमत और खासियत

फ्लिपकार्ट पर मौजूदा Motorola Edge 60 fusion की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 19,999 रुपये, 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 21,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 23,999 रुपये है। मोटोरोला एज 60 फ्यूजन में 6.7 इंच का ऑल-कर्व्ड pOLED डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 300 हर्ट्ज तक टच सैंपलिंग रेट, 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, वॉटर टच 3.0 और HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिलता है।

फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 प्रोसेसर से लैस है। फोन में OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का Sony LYT700C प्राइमरी सेंसर, 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड सेंसर और एक डेडिकेटेड 3-इन-1 लाइट सेंसर है। सेल्फी के लिए, फ्रंट में 32-मेगापिक्सेल कैमरा है।

फोन में टाइप-सी पोर्ट के साथ 5500mAh की बैटरी है, जो 68W वायर्ड टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करती है। मजबूती के लिए यह MIL-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी बिल्ड के साथ आता है। इसे IP68 + IP69 रेटिंग दी गई है। 180 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 8.2 एमएम है।

फोन Moto AI फीचर्स को सपोर्ट करता है, जिसमें इमेजिंग और प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसे फोटो एन्हांसमेंट, एडाप्टिव स्टेबिलाइजेशन, मैजिक इरेजर और बहुत कुछ शामिल हैं। यह स्मार्टफोन गूगल के सर्किल टू सर्च और मोटो सिक्योर 3.0, स्मार्ट कनेक्ट 2.0, फैमिली स्पेस 3.0 और मोटो जेस्चर जैसे अन्य फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। इसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स लगे हैं।

कंपनी का ट्वीट

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Motorola Flipkart अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।