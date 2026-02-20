आते ही छा जाएगा Moto Edge 70 Fusion, 12GB रैम के साथ मिलेगा यह दमदार प्रोसेसर

Motorola Edge 70 Fusion: मोटोरोला 2026 में अपना पहला Edge-सीरीज स्मार्टफोन, Motorola Edge 70 Fusion लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। नए मार्केटिंग मटेरियल सामने आया है जिससे प्रोसेसर समेत कई खास स्पेसिफिकेशन्स कंफर्म हो गए हैं।

Motorola Edge 70 Fusion: मोटोरोला 2026 में अपना पहला Edge-सीरीज स्मार्टफोन, Motorola Edge 70 Fusion लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। डिवाइस को सबसे पहले पिछले महीने रेंडर्स के जरिए दिखाया गया था, इसके बाद टिप्स्टर इवान ब्लास ने और मार्केटिंग इमेज शेयर कीं। अब Ytechb के जरिए नए मार्केटिंग मटेरियल सामने आए हैं, जिससे प्रोसेसर समेत कई खास स्पेसिफिकेशन्स कंफर्म हो गए हैं। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

फोन में मिलेगा यह दमदार प्रोसेसर लेटेस्ट इमेज के मुताबिक, Edge 70 Fusion में Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट होगा। हालांकि, पहले लीक हुई स्पेक शीट में Snapdragon 7s Gen 3 का हिंट दिया गया था। फोन 12GB रैम के साथ 8GB रैम वेरिएंट में भी आएगा। मोटोरोला इस फोन को पांच कलर ऑप्शन - ब्लू सर्फ, कंट्री एयर, ओरिएंट ब्लू, स्पोर्टिंग ग्रीन और सिल्हूट में पेश करेगा।

स्मार्टफोन में 6.78-इंच का क्वाड-कर्व्ड OLED डिस्प्ले होगा, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i से प्रोटेक्शन मिलेगा। इसमें डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 और IP69 सर्टिफिकेशन भी होंगे, जो इसे एक ड्यूरेबल मिड-रेंज ऑप्शन बनाता है।

पहले लीक हुई रिपोर्ट से फोन के डिजाइन और हार्डवेयर की जानकारी मिली थी। पिछले लीक में Edge 70 Fusion को सिल्हूट और कंट्री एयर फिनिश में दिखाया गया था, इससे पहले नए रेंडर में ब्लू सर्फ, ओरिएंट ब्लू और स्पोर्टिंग ग्रीन कलर्स दिखाए गए थे। डिजाइन मोटोरोला की जानी-पहचानी एज-सीरीज की डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है, जिसमें सिग्नेचर रियर कैमरा मॉड्यूल और नायलॉन और लिनन मटेरियल से इंस्पायर्ड टेक्सचर्ड बैक पैनल शामिल है। बड़ी बैटरी के बावजूद, फोन काफी पतला दिखता है, जिससे पता चलता है कि एर्गोनॉमिक्स पर ध्यान दिया गया है।

Motorola Edge 70 Fusion के स्पेक्स (लीक के अनुसार) पिछले स्पेक्स लीक में दावा किया गया है कि इसके 6.78-इंच डिस्प्ले में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 5200 निट्स तक पीक ब्राइटनेस होगी। कैमरा हार्डवेयर में 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYTIA प्राइमरी सेंसर और 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा हो सकता है। फोन में 68W चार्जिंग के साथ 7,000mAh की बड़ी बैटरी होने, एंड्रॉयड 16 आउट ऑफ द बॉक्स चलने और IP68 और IP69 रेटिंग के साथ MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन शामिल होने की भी उम्मीद है।

भारत में Motorola Edge 60 fusion की कीमत और खासियत फ्लिपकार्ट पर मौजूदा Motorola Edge 60 fusion की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 19,999 रुपये, 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 21,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 23,999 रुपये है। मोटोरोला एज 60 फ्यूजन में 6.7 इंच का ऑल-कर्व्ड pOLED डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 300 हर्ट्ज तक टच सैंपलिंग रेट, 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, वॉटर टच 3.0 और HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिलता है। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 प्रोसेसर से लैस है। फोन में OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का Sony LYT700C प्राइमरी सेंसर, 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड सेंसर और एक डेडिकेटेड 3-इन-1 लाइट सेंसर है। सेल्फी के लिए, फ्रंट में 32-मेगापिक्सेल कैमरा है।

