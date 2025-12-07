पेंसिल से पतला Moto Edge 70 इन तीन कलर्स में होगा लॉन्च, खुद कंपनी ने दिखाई तस्वीर, कीमत इतनी

संक्षेप: Motorola Edge 70 अब भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। कंपनी ने Flipkart पर इसकी डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी है, जहां मोटोरोला ने इसकी खासियत को टीज करना शुरू कर दिया है। देखें अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा

Dec 07, 2025 02:57 pm IST

Motorola Edge 70 अब भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। कंपनी ने Flipkart पर इसकी डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी है, जहां मोटोरोला ने इसकी खासियत को टीज करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन बेहत स्लिम फॉर्म फैक्टर के साथ आएगा और इसकी मोटाई पेंसिल से भी कम होगी। इसके अलावा, कंपनी ने भारतीय वेरिएंट के कलर ऑप्शन्स का भी खुलासा कर दिया है। बता दें कि इसे नवंबर में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था और अब यह फोन भारत आ रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक सामने आई डिटेल्स पर…

Motorola Edge 70 के कलर ऑप्शन मोटोरोला एज 70 के ऑफिशियल टीजर से इसका डिजाइन सामने आ गया है। कंपनी ने एक टीजर इमेज के जरिए बताया कि यह फोन 5.99 एमएम स्लिम प्रोफाइल के साथ आएगा, जो इसे पेंसिल से भी पतला बनाता है। कंपनी ने टीजर के जरिए इसके कलर ऑप्शन्स का भी खुलासा कर दिया है। टीजर इमेज में फोन को तीन शेड्स में दिखाया गया है, जो पैनटोन ऑप्शन लगते हैं, जैसे गैजेट ग्रे, लिली पैड और ब्रॉन्ज ग्रीन।

मोटो प्रीमियम केयर बेनिफिट कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि फोन मोटो प्रीमियम केयर (Moto Premium Care) के साथ आएगा, जिसे खासतौर से मोटोरोला एज यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें ग्राहकों को 24x7 वॉट्सऐप चैटबॉट सर्विस, फ्री पिकअप एंड ड्रॉप, डेडिकेटेड कॉलिंग लाइन और रिपेयरिंग के समय फ्री स्टैंडबाय डिवाइस जैसी सुविधाएं शामिल मिलती हैं।

भारत में Motorola Edge 70 की लॉन्च डेट और कीमत (संभावित) हाल ही में सामने आए एक लीक से पता चला है कि मोटोरोला 15 दिसंबर को भारत में Edge 70 लॉन्च कर सकता है। इस फोन के ग्लोबल वेरिएंट में 4800mAh की बैटरी है, लेकिन इंडियन एडिशन में इससे भी बड़ी बैटरी होने की उम्मीद है। इसकी मोटाई ग्लोबल वेरिएंट की तरह ही 5.99 एमएम की है। मोटोरोला एज 70 में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट और तीन 50-मेगापिक्सल कैमरे होने की भी उम्मीद है। कीमत की बात करें तो भारत में इसकी कीमत 35,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है।