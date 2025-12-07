Hindustan Hindi News
पेंसिल से पतला Moto Edge 70 इन तीन कलर्स में होगा लॉन्च, खुद कंपनी ने दिखाई तस्वीर, कीमत इतनी

पेंसिल से पतला Moto Edge 70 इन तीन कलर्स में होगा लॉन्च, खुद कंपनी ने दिखाई तस्वीर, कीमत इतनी

संक्षेप:

Motorola Edge 70 अब भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। कंपनी ने Flipkart पर इसकी डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी है, जहां मोटोरोला ने इसकी खासियत को टीज करना शुरू कर दिया है। देखें अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा

Dec 07, 2025 02:57 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Motorola Edge 70 अब भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। कंपनी ने Flipkart पर इसकी डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी है, जहां मोटोरोला ने इसकी खासियत को टीज करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन बेहत स्लिम फॉर्म फैक्टर के साथ आएगा और इसकी मोटाई पेंसिल से भी कम होगी। इसके अलावा, कंपनी ने भारतीय वेरिएंट के कलर ऑप्शन्स का भी खुलासा कर दिया है। बता दें कि इसे नवंबर में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था और अब यह फोन भारत आ रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक सामने आई डिटेल्स पर…

motorola edge 70 india price

Motorola Edge 70 के कलर ऑप्शन

मोटोरोला एज 70 के ऑफिशियल टीजर से इसका डिजाइन सामने आ गया है। कंपनी ने एक टीजर इमेज के जरिए बताया कि यह फोन 5.99 एमएम स्लिम प्रोफाइल के साथ आएगा, जो इसे पेंसिल से भी पतला बनाता है। कंपनी ने टीजर के जरिए इसके कलर ऑप्शन्स का भी खुलासा कर दिया है। टीजर इमेज में फोन को तीन शेड्स में दिखाया गया है, जो पैनटोन ऑप्शन लगते हैं, जैसे गैजेट ग्रे, लिली पैड और ब्रॉन्ज ग्रीन।

motorola edge 70 india price
ये भी पढ़ें:₹20,000 से कम में लें 55 इंच TV, 1 लाख वाले मॉडल पर 74% छूट, धूम मचा रही ये डील

मोटो प्रीमियम केयर बेनिफिट

कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि फोन मोटो प्रीमियम केयर (Moto Premium Care) के साथ आएगा, जिसे खासतौर से मोटोरोला एज यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें ग्राहकों को 24x7 वॉट्सऐप चैटबॉट सर्विस, फ्री पिकअप एंड ड्रॉप, डेडिकेटेड कॉलिंग लाइन और रिपेयरिंग के समय फ्री स्टैंडबाय डिवाइस जैसी सुविधाएं शामिल मिलती हैं।

भारत में Motorola Edge 70 की लॉन्च डेट और कीमत (संभावित)

हाल ही में सामने आए एक लीक से पता चला है कि मोटोरोला 15 दिसंबर को भारत में Edge 70 लॉन्च कर सकता है। इस फोन के ग्लोबल वेरिएंट में 4800mAh की बैटरी है, लेकिन इंडियन एडिशन में इससे भी बड़ी बैटरी होने की उम्मीद है। इसकी मोटाई ग्लोबल वेरिएंट की तरह ही 5.99 एमएम की है। मोटोरोला एज 70 में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट और तीन 50-मेगापिक्सल कैमरे होने की भी उम्मीद है। कीमत की बात करें तो भारत में इसकी कीमत 35,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है।

यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय वेरिएंट के बाकी स्पेसिफिकेशन्स फोन के ग्लोबल वर्जन जैसे ही हो सकते हैं। इसके कुछ खास स्पेक्स में 6.7-इंच POLED 1.5K 120 हर्ट्ज स्क्रीन, एक स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिप, 12GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज शामिल हैं। फोटोग्राफी की बात करें तो मोटोरोला एज 70 में पीछे की तरफ, डुअल 50-मेगापिक्सेल कैमरा सेटअप और सेल्फी के लिए फ्रंट में 50-मेगापिक्सेल का कैमरा है। यह फोन 68W वायर्ड चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और यह हैलो यूएक्स पर बेस्ड Android 16 के साथ आता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Motorola Flipkart

