Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

₹3000 महंगा हुआ Motorola Edge 70, लॉन्च के 2 महीने में बढ़ी कीमत, सबसे पतला मिलिट्री ग्रेड 5G फोन

Feb 26, 2026 07:15 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Motorola के लेटेस्ट एज सीरीज के फोन Motorola Edge 70 5G की कीमत भारत में 3,000 रुपए बढ़ा दी गई है। अब इस फोन को मोटोरोला की ऑफिशियल साइट पर 32,999 में बेचा रहा है। जानें नई कीमत और फीचर्स।

₹3000 महंगा हुआ Motorola Edge 70, लॉन्च के 2 महीने में बढ़ी कीमत, सबसे पतला मिलिट्री ग्रेड 5G फोन

मोटोरोला का लेटेस्ट प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 अब पहले से महंगा हो गया है। यह फोन अल्ट्रा-स्लिम और फ्लैगशिप-जैसा फील के लिए पहचाना जाता है। अब इस फोन के लॉन्च के दो महीने बाद ही फोन की कीमत भारत में 3000 रुपए तक बढ़ गई है। बता दें कि इस फोन के बेस वैरिएंट को कंपनी ने कुछ ही समय पहले 29,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। लेकिन अब इस फोन को खरीदने के लिए ग्राहकों को 3,000 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Edge 70 Pro

Motorola Edge 70 Pro

  • checkLuxe Lavender
  • check8GB / 12GB RAM
  • check256GB Storage

₹31999

और जाने

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹36999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

discount

4% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

Motorola Edge 70 5G की नई कीमत

Motorola Edge 70 5G को भारत में 29,999 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया गया था। कई बैंक ऑफर्स के साथ इसे और भी कम दाम में खरीदा जा सकता था। लेकिन अब कंपनी ने इसके इकलौते 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत को 3,000 रुपए बढ़ाकर 32,999 रुपए कर दी है।

ये भी पढ़ें:लूट लो! ₹22,299 गिरी Samsung के 200MP OIS कैमरा वाले फोन की कीमत

नई कीमत कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपडेट हो चुकी है। अगर आपने इस फोन को खरीदने का प्लान बना रखा था, तो अब आपको पहले से ज्यादा बजट रखना होगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

10% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹33999

₹37999

खरीदिये

discount

16% OFF

OPPO K13 Turbo Pro 5G

OPPO K13 Turbo Pro 5G

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹34999

₹41999

खरीदिये

discount

13% OFF

Motorola Edge 70 5G

Motorola Edge 70 5G

  • checkPANTONE Lily Pad
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹30466

₹34999

खरीदिये

discount

3% OFF

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹33999

₹34999

खरीदिये

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a

  • checkBlack or white
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹49999

खरीदिये

Motorola Edge 70 की खासियतें

Motorola Edge 70 की खास बातें

Motorola Edge 70 में 6.7-इंच pOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका 1.5K (2712×1220) रिज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट है। फोन का फ्रंट Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन के साथ सुरक्षित होता है और 5.99 mm ultra-slim बॉडी है।

Motorola Edge 70 को IP68 और IP69 वाटर तथा डस्ट रेज़िस्टेंस रेटिंग के साथ आता है जो फोन को पानी, धूल और रोजमर्रा की खरोंचों से सुरक्षित रखता है। इसके अलावा यह MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन देता है। Motorola Edge 70 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर है।

ये भी पढ़ें:सावधान! Aadhaar App यूज करते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, वरना….

Motorola Edge 70 की रियर कैमरा यूनिट में एक 50MP मुख्य कैमरा और दूसरा 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल हो सकता है। फोन के फ्रंट में 50MP सेल्फी कैमरा है। इस कैमरा सेटअप से वीडियो शूटिंग 4K रिज़ॉल्यूशन है जो स्मार्टफोन फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए खास है।

Motorola Edge 70 में 5000mAh की बैटरी है जो 68W TurboPower फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। साथ ही इसमें 15W की वायरलेस चार्जिंग भी उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:सरकार का बड़ा फैसला : 1 मार्च से अब बिना SIM के नहीं चलेगा WhatsApp
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
Motorola

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।