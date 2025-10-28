मोटोरोला का स्लिम फोन, iPhone Air को देगा टक्कर, बेस्ट ऑफर्स के साथ होगा लॉन्च

संक्षेप: मोटोरोला मार्केट में अपने नए फोन- Motorola Edge 70 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह फोन अपनी स्लिम प्रोफाइल से आईफोन एयर और गैलेक्सी S25 एज को कड़ी टक्कर दे सकता है। फोन कई लॉन्च ऑफर्स के साथ आएगा।

मोटोरोला अपने सुपर-स्लिम फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस अपकमिंग फोन का नाम Motorola Edge 70 है। यह फोन 5 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले कंपनी ने इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स को टीज करना शुरू कर दिया है। फोन का स्लिम प्रोफाइल आईफोन एयर और सैमसंग गैलेक्सी S25 एज को कड़ी टक्कर दे सकता है। लॉन्च से पहले फोन को बेंचमार्किंग प्लैटफॉर्म गीकबेंच पर देखा गया है। लिस्टिंग के अनुसा फोन एज 60 प्रो में ऑफर किए जा रहे डाइमेंसिटी 8350 प्रोसेसर से तगड़ी परफॉर्मेंस ऑफर करेगा। साथ ही कंपनी इस फोन को कई जबर्दस्त लॉन्च ऑफर्स के साथ सेल करेगी। आइए जानते हैं डीटेल।

इन फीचर्स के साथ आएगा फोन कंपनी इस फोन में 4800mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी ऑफर करने वाली है। यह बैटरी आईफोन एयर की 3149mAh और गैलेक्सी S25 एज की 3900mAh की बैटरी से बड़ी है। बड़ी बैटरी के बावजूद फोन की थिकनेस 5.99mm है। मोटोरोला के नए फोन में ऑफर की जाने वाली बैटरी 68 वॉट की वायर्ड चार्जिंग के साथ आएगी। साथ ही इसमें कंपनी 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी देने वाली है। फोन 12जीबी रैम LPDDR5X रैम और 512जीबी के UFS 3.1 स्टोरेज से लैस होगा।

प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 देने वाली है। लीक हुए गीकबेंच 6 सीपीयू स्कोर के अनुसार फोन परफॉर्मेंस के मामले में मोटोरोला एज 60 प्रो में ऑफर किए जा रहे डाइमेंसिटी 8350 प्रोसेसर से बेहतर है। फोन में कंपनी 1.5K रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का pOLED डिस्प्ले देने वाली है। यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इसमें ऑफर किया जाने वाला पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का होगा।

डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास 7i ऑफर करने वाली है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर करने वाली है।

कीमत के बारे में कंपनी ने नहीं दी कोई जानकारी फोन की कीमत के बारे में कंपनी ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। चीन में यह फोन X70 Air के नाम से उपलब्ध है। यह आईफोन एयर और गैलेक्सी S25 एज का अफोर्डेबल ऑप्शन है। चीन में इस फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 2599 युआन (करीब 32300 रुपये) है। इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी इस फोन को अर्ली-बर्ड वाउचर्स और रीजनल प्रोमो के साथ ऑफर कर सकती है। यह फोन पर यूरोप में एंट्री करेगा। इसके बाद दिसंबर में यह भारत और यूएस में आ सकता है।