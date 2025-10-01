उड़ जाएंगे होश, इतनी होगी Motorola Edge 70 5G की कीमत, देखें बजट में है क्या

Motorola Edge 70 5G Price Leak: मोटोरोला का नया स्मार्टफोन मोटोरोला एज 70 5G जल्द ही वैश्विक बाजारों में लॉन्च हो सकता है। एक लीक रिपोर्ट के अनुसार, इसकी कीमत 690 यूरो (लगभग 70,000 रुपये) होगी और यह पैनटोन ब्रॉन्ज ग्रीन, पैनटोन गैजेट ग्रे और पैनटोन लिली पैड कलर्स में उपलब्ध होगा।

Wed, 1 Oct 2025 06:10 PM

Motorola Edge 70 5G Price Leak: मोटोरोला का नया स्मार्टफोन मोटोरोला एज 70 5G जल्द ही वैश्विक बाजारों में लॉन्च हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कोई जानाकारी नहीं दी है, लेकिन इसकी कथित कीमत और कलर ऑप्शन्स की डिटेल्स ऑनलाइन सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि इस नए फोन में 12GB रैम और 512GB स्टोरेज मिलेगा। मोटोरोला एज 70 5G के अपकमिंग Moto X70 Air का रीब्रांडेड वर्जन होने की संभावना है, जो जल्द ही चीन में लॉन्च होने वाला है।

इतनी होगी Motorola Edge 70 5G की कीमत (संभावित) अब लॉन्च से पहले एक टिप्स्टर ने फोन की रैम, स्टोरेज, कलर ऑप्शन और कीमत की डिटेल लीक कर दी है। टिप्स्टर पारस गुगलानी ने एक्स पर अपकमिंग मोटोरोला एज 70 5G की कथित कीमत और कलर ऑप्शन्स की डिटेल लीक की है। टिप्स्टर के अनुसार, अपकमिंग मोटोरोला एज 70 5G की कीमत 690 यूरो (लगभग 70,000 रुपये) होगी और यह पैनटोन ब्रॉन्ज ग्रीन, पैनटोन गैजेट ग्रे और पैनटोन लिली पैड जैसे कलर्स में उपलब्ध होगा।

टिप्स्टर यह भी बताता है कि मोटोरोला एज 70 5G फोन 12GB रैम और 512GB स्टोरेज में उपलब्ध होगा। हालांकि, उम्मीद है कि मोटोरोला लॉन्च के समय इसके अन्य वेरिएंट भी पेश कर सकता है। अभी तक, मोटोरोला की ओर से इस फोन के अस्तित्व, इसके स्पेसिफिकेशन या लॉन्च टाइमलाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में हमें कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना चाहिए।

यह नया लीक मोटोरोला एज 70 5G के कथित रेंडर्स के ऑनलाइन लीक होने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें एक फ्लैट डिस्प्ले और थोड़ा उठा हुआ कैमरा ऐरे दिखाया गया है जिसमें तीन सेंसर हैं। फोन के डिस्प्ले में सेल्फी शूटर के लिए एक होल-पंच कटआउट दिखाई देता है। रेंडर्स में कैमरा सेंसर रिंग और मोटो एआई बटन के लिए कलर एक्सेंट रिंग्स की मौजूदगी का भी हिंट मिला है।

Motorola Edge 70 के Moto X70 Air के ग्लोबल वेरिएंट के रूप में आने की उम्मीद है। बता दें कि मोटो X70 एयर इस महीने के अंत में चीनी बाजारों में लॉन्च होने वाला है, जिसमें थिन प्रोफाइल और एआई फीचर्स होंगे। यह स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट पर चलेगा।