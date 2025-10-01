उड़ जाएंगे होश, इतनी होगी Motorola Edge 70 5G की कीमत, देखें बजट में है क्या motorola edge 70 5g price leaked will be priced at euro 690 roughly rs 70000, Gadgets Hindi News - Hindustan
motorola edge 70 5g price leaked will be priced at euro 690 roughly rs 70000

उड़ जाएंगे होश, इतनी होगी Motorola Edge 70 5G की कीमत, देखें बजट में है क्या

Motorola Edge 70 5G Price Leak: मोटोरोला का नया स्मार्टफोन मोटोरोला एज 70 5G जल्द ही वैश्विक बाजारों में लॉन्च हो सकता है। एक लीक रिपोर्ट के अनुसार, इसकी कीमत 690 यूरो (लगभग 70,000 रुपये) होगी और यह पैनटोन ब्रॉन्ज ग्रीन, पैनटोन गैजेट ग्रे और पैनटोन लिली पैड कलर्स में उपलब्ध होगा।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 06:10 PM
Motorola Edge 70 5G Price Leak: मोटोरोला का नया स्मार्टफोन मोटोरोला एज 70 5G जल्द ही वैश्विक बाजारों में लॉन्च हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कोई जानाकारी नहीं दी है, लेकिन इसकी कथित कीमत और कलर ऑप्शन्स की डिटेल्स ऑनलाइन सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि इस नए फोन में 12GB रैम और 512GB स्टोरेज मिलेगा। मोटोरोला एज 70 5G के अपकमिंग Moto X70 Air का रीब्रांडेड वर्जन होने की संभावना है, जो जल्द ही चीन में लॉन्च होने वाला है।

इतनी होगी Motorola Edge 70 5G की कीमत (संभावित)

अब लॉन्च से पहले एक टिप्स्टर ने फोन की रैम, स्टोरेज, कलर ऑप्शन और कीमत की डिटेल लीक कर दी है। टिप्स्टर पारस गुगलानी ने एक्स पर अपकमिंग मोटोरोला एज 70 5G की कथित कीमत और कलर ऑप्शन्स की डिटेल लीक की है। टिप्स्टर के अनुसार, अपकमिंग मोटोरोला एज 70 5G की कीमत 690 यूरो (लगभग 70,000 रुपये) होगी और यह पैनटोन ब्रॉन्ज ग्रीन, पैनटोन गैजेट ग्रे और पैनटोन लिली पैड जैसे कलर्स में उपलब्ध होगा।

motorola edge 70 price leak

टिप्स्टर यह भी बताता है कि मोटोरोला एज 70 5G फोन 12GB रैम और 512GB स्टोरेज में उपलब्ध होगा। हालांकि, उम्मीद है कि मोटोरोला लॉन्च के समय इसके अन्य वेरिएंट भी पेश कर सकता है। अभी तक, मोटोरोला की ओर से इस फोन के अस्तित्व, इसके स्पेसिफिकेशन या लॉन्च टाइमलाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में हमें कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:Galaxy S26 सीरीज में नहीं मिलेगा यह मॉडल, इस प्रोसेसर, कैमरे के साथ आएंगे फोन
Motorola Edge 70 5G

यह नया लीक मोटोरोला एज 70 5G के कथित रेंडर्स के ऑनलाइन लीक होने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें एक फ्लैट डिस्प्ले और थोड़ा उठा हुआ कैमरा ऐरे दिखाया गया है जिसमें तीन सेंसर हैं। फोन के डिस्प्ले में सेल्फी शूटर के लिए एक होल-पंच कटआउट दिखाई देता है। रेंडर्स में कैमरा सेंसर रिंग और मोटो एआई बटन के लिए कलर एक्सेंट रिंग्स की मौजूदगी का भी हिंट मिला है।

Motorola Edge 70 के Moto X70 Air के ग्लोबल वेरिएंट के रूप में आने की उम्मीद है। बता दें कि मोटो X70 एयर इस महीने के अंत में चीनी बाजारों में लॉन्च होने वाला है, जिसमें थिन प्रोफाइल और एआई फीचर्स होंगे। यह स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट पर चलेगा।

पुराने Motorola Edge 60 की कीमत और खासियत

मोटोरोला एज 70 के कई अपग्रेड्स के साथ मोटोरोला एज 60 के अपग्रेड वर्जन के रूप में आ सकता है। मोटोरोला एज 60 को इसी साल जून में भारत में 25,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था, जिसमें इसका एकमात्र 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट था। इसमें 1.5K रिजॉल्यूशन वाला 6.67-इंच डिस्प्ले है और यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट पर चलता है। इसमें 50-मेगापिक्सेल का ट्रिपल रियर कैमरा और 5500mAh की बैटरी है।

