मिड-बजट यूजर्स की चांदी: Motorola ला रहा 32MP सेल्फी कैमरा, 12GB रैम, AI फीचर्स वाला रफ एंड टफ फोन, जबर्दस्त है लुक

Motorola Edge 60 Neo को जल्द मिड-बजट सेगमेंट में पेश करने की तैयारी कर रहा है। यह फोन शानदार फ्लैट स्क्रीन, बेहतरीन कैमरा और तेज़ पावर सपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ आता है। अगर आप मिड-रेंज स्मार्टफोन की खोज में हैं तो यह आने वाला फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जानें फोन के फीचर्स की डिटेल्स:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 02:41 PM
Motorola जल्द ही अपनी पॉपुलर Edge 60 सीरीज में एक और मॉडल Edge 60 Neo को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह फोन Edge 60 लाइनअप का बजट-फ्रेंडली ऑप्शन होगा, जो शानदार फीचर्स के साथ मिड-सेगमेंट में आने वाला है। अब कुछ लीक से पता चला है कि Edge 60 Neo भारतीय बाजार में सितंबर यानी इसी महीने एंट्री मार सकता है। लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि यह स्मार्टफोन IFA 2025 के दौरान लॉन्च हो सकता है। विश्वसनीय टिप्स्टर Evan Blass ने इसे तीन शानदार रंगों गहरा ग्रे, टर्कॉयज (नीलापन) और रेड में दिखाया है। साथ ही इस फोन को कीमत 25,000 रुपये के आसपास हो सकती है।

इस मॉडल में खास बात है कि इसकी स्क्रीन और बॉडी फ्लैट डिज़ाइन में होगी, जबकि Edge 60 के अन्य वेरिएंट्स अक्सर कर्व्ड एज डिज़ाइन के साथ आते थे। लेकिन Edge 60 Neo में फ्लैट स्क्रीन होने की उम्मीद है जिससे यूजर्स का अनुभव और पकड़ दोनों में सुधार होने की उम्मीद है। साथ ही, स्क्रीन के नीचे लगाया गया फिंगरप्रिंट स्कैनर P-OLED डिस्प्ले की ओर भी इशारा करता है। तीन रियर कैमरे भी दिख रहे हैं। Motorola का यह कदम मिड-रेंज सेगमेंट में नया हल्का फोन होगा।

Motorola Edge 60 Neo के फीचर्स और स्पेक्स (लीक)

Motorola Edge 60 Neo की सबसे प्रमुख खूबियों में से एक इसमें मिलने वाली 6.67 इंच की Crystal-clear OLED डिस्प्ले हो सकती है। फोन Android 15 पर Hello UI, और MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर होने की उम्मीद है।

इस फोन में Edge 60 Neo में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने की बात कही जा रही है जिसमें 50MP वाइड, 32MP टेलीफोटो और 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा है। वहीं फोन के फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट कर सकती है। फोन में 5000mAh की बैटरी हो सकती है जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।

Motorola Edge 60 Neo के अन्य फीचर्स की बात करें तो फोन में Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, और USB-C OTG जैसे फीचर्स शामिल हो सकता है। डिस्प्ले के नीचे ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी फीचर्स भी मौजूद हो सकता हैं।

Motorola Edge 60 Neo की कीमत (संभावित)

भारत में Motorola Edge 60 Neo की कीमत को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके प्राइस 25,000 से 30,000 रुपये के बीच हो सकता है। वैश्विक बाजार में यह $331 (27,300 रुपये) से शुरू हो सकता है।

