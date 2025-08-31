मोटोरोला के तीन नए स्मार्टफोन, लीक रेंडर्स में दिखा जबर्दस्त लुक, जल्द हो सकते हैं लॉन्च

मोटोरोला अपने तीन नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इनमें मोटोरोला एज 60 सीरीज के Motorola Edge 60 Neo के साथ Moto G06 और Moto G06 Power शामिल हैं। लॉन्च से पहले इन डिवाइसेज के रेंडर्स लीक हो गए हैं।

स्मार्टफोन की दुनिया में मोटोरोला बड़ा धमाका करने वाला है। कंपनी अपने तीन नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें मोटोरोला एज 60 सीरीज के Motorola Edge 60 Neo के साथ Moto G06 और Moto G06 Power शामिल हैं। लॉन्च से पहले इन डिवाइसेज के रेंडर्स लीक हो गए हैं। इन रेंडर्स को टिपस्टर Evan Blass ने शेयर किया है। रेंडर्स में फोन के लुक को देखा जा सकता है। फोन्स की लॉन्च टाइमलाइन के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल आइए जानते हैं रेंडर्स से इन फोन्स के बारे में क्या कुछ पता चलता है।

मोटोरोला एज 60 नियो मोटोरोला एज 60 नियो कुछ कंपनी की लेटेस्ट एज 60 सीरीज का नया फोन होगा। यह बेस वेरिएंट यानी एज 60 से भी कम की कीमत वाला हो सकता है। कंपनी इस डिवाइस को ऑरेंज, स्यान और ग्रे कलर ऑप्शन में लॉन्च कर सकती है। इसका डिस्प्ले पंच-होल डिजाइन वाला है। फोन के फीचर्स के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। एक आइडिया के तौर पर मोटो एज 60 के स्पेक्स को देखा जा सकता है।

एज 60 नियो के फीचर इससे मिलते-जुलते हो सकते हैं। एज 60 में कंपनी 6.67 इंच का 1.5K pOLED डिस्प्ले दे रही है। फोन 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। फोन में डाइमेंसिटी 7400 प्रोसेसर दिया गया है। इसके मेन कैमरा और सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फोन की बैटरी 5500mAh की है।

मोटोरोला G06 और G06 पावर मोटोरोला G06 और G06 पावर की बात करें, तो ये दोनों फोन दिखने में एक जैसे हैं। लीक रेंडर्स के अनुसार इनमें कंपनी ड्यूल रियर कैमरा सेटअप और वॉटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले ऑफर करने वाली है। मोटो G06 पावर ग्रीन और लाइट ब्राउन कलर ऑप्शन में आएगा। वहीं, मोटो G06 ब्राउन कलर का होगा। कंपनी इस फोन को ऑरेंज और ब्लू कलर ऑप्शन में भी लॉन्च कर सकती है।