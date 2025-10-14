Hindustan Hindi News
₹25,000 से कम में तूफान मचाने आ रहा Motorola का नया वाटरप्रूफ फोन, मिलेगा 32MP सेल्फी कैमरा, 120Hz डिस्प्ले

Motorola Edge 60 Neo स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। इसमें 120Hz pOLED डिस्प्ले, 50MP + 13MP + 10MP कैमरा सेटअप, 5200mAh बैटरी और IP69 रेटिंग जैसी खूबियां होंगी। जानें फोन की संभावित कीमत:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 11:39 AM
Motorola Edge 60 Neo Leaks: Motorola अपनी बेस्ट सेलिंग Edge सीरीज में एक और नया फोन एड करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में मोटोरोला नए Edge 60 Neo को लाने की प्लानिंग कर रही है। इंडिया में जल्द ही लॉन्च होने वाला यह फोन, कंपनी की मिड-रेंज कैटेगरी में दस्तक देगा। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार Motorola Edge 60 Neo के 25,000 रुपए से कम कीमत में पेश किया जाएगा, जो इसे मिड बजट-यूजर्स के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बना देगा। फोन में 50MP + 13MP + 10MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप शामिल होने की उम्मीद है। इसके साथ 32MP सेल्फी कैमरा, 5200mAh बैटरी, और 68W फास्ट चार्जिंग जैसी फीचर्स भी सामने आएं हैं।

Motorola Edge 60 Neo फीचर्स (लीक)

Motorola Edge 60 Neo की सभी लीक जानकारी मिलाकर कहा जा सकता है कि यह स्मार्टफोन 6.36-6.4 इंच का pOLED डिस्प्ले लेकर आ सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होगा और यह LTPO तकनीक पर आधारित होगा जिससे यह बैटरी इफिशियेंसी में बेहतर रहेगा।

इस फोन में MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट होगा। फोटोग्राफी के लिए Edge 60 Neo में तीन रियर कैमरे होंगे 50MP मेन सेंसर (Sony LYTIA 700C जैसे कोर आधारित), 13MP अल्ट्रा-वाइड/मैक्रो, और एक 10MP टेलीफोटो लेंस जिसमें ऑप्टिकल ज़ूम मिल सकता है। सेल्फी के लिए यह 32MP कैमरा ले सकता है। पॉवर बैकअप के लिए 5,200mAh की बैटरी की उम्मीद है, जो 68W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

डिजाइन में फोन थोड़ा कॉम्पैक्ट रहेगा और इसमें Gorilla Glass 7i तथा IP69 / IP68 वॉटर-डस्ट प्रोटेक्शन जैसी सुरक्षा फीचर्स हो सकती हैं। सॉफ्टवेयर की ओर से, Edge 60 Neo Android 15 आधारित UI (Hello UI) पर चलेगा जिसमें AI ऑप्टिमाइजेशन और Motorola के एक्सक्लूसिव फीचर्स शामिल होंगे।

Motorola Edge 60 Neo कीमत और वेरिएंट्स (लीक)

Motorola Edge 60 Neo की कीमत अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आई है लीक रिपोर्ट्स के अनुसार इस फोन की कीमत 25,000 रुपए से कम रखी जाएगी। वेरिएंट्स में सम्भवतः 8GB + 128GB, 8GB + 256GB जैसे विकल्प होंगे।

