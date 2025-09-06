Motorola लाया वायरलेस चार्जिंग वाला जबर्दस्त वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगा 32MP का सेल्फी कैमरा

मोटोरोला का यह लेटेस्ट फोन 12जीबी तक की रैम और 120Hz के pOLED डिस्प्ले के साथ आता है। फोन में कंपनी IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग भी दे रही है। यह फोन वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। आइए जानते हैं डीटेल।

मोटोरोला ने मार्केट में अपना एक नया फोन लॉन्च किया है। कंपनी एक इस लेटेस्ट डिवाइस का नाम Motorola Edge 60 Neo है। कंपनी का यह लेटेस्ट फोन 12जीबी तक की रैम और 120Hz के pOLED डिस्प्ले के साथ आता है। फोन में कंपनी IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग भी दे रही है। यह फोन वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। कंपनी इस फोन को सबसे पहले यूरोप में ऑफर करने वाली है। इसकी कीमत 399 यूरो (करीब 41 हजार रुपये) है। भारत समेत दूसरे मार्केट्स में भी इस डिवाइस की जल्द एंट्री होगी।

मोटोरोला एज 60 नियो के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 1200 x 2670 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.4 इंच का pOLED डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 3000 निट्स तक का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास 7i दे रही है। फोन 12GB तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं।

इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 10 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें आपको 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगी।

ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है। यह फोन MIL - STD 810H सर्टिफिकेशन के साथ आता है। इसमें कंपनी IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग भी दे रही है। दमदार साउंड के लिए आपको इस फोन में स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी ऐटमॉस भी मिलेगा।