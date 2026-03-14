12GB रैम वाले मोटोरोला फोन पर 2799 रुपये की छूट, मिलेगा 32MP का सेल्फी कैमरा, डॉल्बी साउंड भी

Mar 14, 2026 09:48 am IST

Motorola Edge 60 Fusion अमेजन पर धांसू डील में मिल रहा है। लॉन्च के वक्त इस फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 24999 रुपये थी। अब यह फोन 2799 रुपये सस्ते में आपका हो सकता है।

पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुआ मोटोरोला एज सीरीज का धांसू फोन- Motorola Edge 60 Fusion अमेजन पर धांसू डील में मिल रहा है। लॉन्च के वक्त इस फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 24999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 1799 रुपये की छूट के बाद 23200 रुपये का मिल रहा है। फोन पर कंपनी 1 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है। बैंक डिस्काउंट के साथ यह फोन टोटल 2799 रुपये सस्ते में आपका हो सकता है। कंपनी इस फोन पर 1160 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है।

एक्सचेंज ऑफर में यह फोन 22 हजार रुपये तक सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। यह फोन आकर्षक ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको धांसू कैमरा, 5500mAh की बैटरी और डॉल्बी साउंड मिलेगा। आइए जानते हैं डीटेल।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स कंपनी इस फोन में 2712 x 1220 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ OLED Endless Edge डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। इसमें कंपनी 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दे रही है। इसका टच सैंप्लिंग रेट 360Hz का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i भी देखने को मिलेगा। मोटोरोला के इस फोन का पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है।

फोन 12जीबी LPDDR4x रैम और 256जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर आपको इस फोन में डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट देखने के मिलेगा। कंपनी का यह फोन ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा देखने के मिलेगा। फोन में सेल्फी के लिए कंपनी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। यह फोन 5500mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।