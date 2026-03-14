12GB रैम वाले मोटोरोला फोन पर 2799 रुपये की छूट, मिलेगा 32MP का सेल्फी कैमरा, डॉल्बी साउंड भी
Motorola Edge 60 Fusion अमेजन पर धांसू डील में मिल रहा है। लॉन्च के वक्त इस फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 24999 रुपये थी। अब यह फोन 2799 रुपये सस्ते में आपका हो सकता है।
पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुआ मोटोरोला एज सीरीज का धांसू फोन- Motorola Edge 60 Fusion अमेजन पर धांसू डील में मिल रहा है। लॉन्च के वक्त इस फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 24999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 1799 रुपये की छूट के बाद 23200 रुपये का मिल रहा है। फोन पर कंपनी 1 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है। बैंक डिस्काउंट के साथ यह फोन टोटल 2799 रुपये सस्ते में आपका हो सकता है। कंपनी इस फोन पर 1160 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है।
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एक्सचेंज ऑफर में यह फोन 22 हजार रुपये तक सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। यह फोन आकर्षक ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको धांसू कैमरा, 5500mAh की बैटरी और डॉल्बी साउंड मिलेगा। आइए जानते हैं डीटेल।
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
कंपनी इस फोन में 2712 x 1220 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ OLED Endless Edge डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। इसमें कंपनी 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दे रही है। इसका टच सैंप्लिंग रेट 360Hz का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i भी देखने को मिलेगा। मोटोरोला के इस फोन का पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है।
फोन 12जीबी LPDDR4x रैम और 256जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर आपको इस फोन में डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट देखने के मिलेगा। कंपनी का यह फोन ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा देखने के मिलेगा। फोन में सेल्फी के लिए कंपनी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। यह फोन 5500mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
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बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है। फोन को मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन मिला है। खास बात है कि यह फोन IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन रेटिंग के साथ आता है। फोन में दमदार साउंड के लिए कंपनी डॉल्बी ऐटमॉस भी दे रही है। कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें 5G SA/NSA, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4GHz/5GHz), ब्लूटूथ 5.4, GPS और USB Type-C पोर्ट जैसे ऑप्शन मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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