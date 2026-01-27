Hindustan Hindi News
Motorola ने फिर कराई मौज, लॉन्च प्राइस से ₹20 हजार सस्ता हुआ वॉटरप्रूफ फोन, सेल्फी कैमरा 50MP का

संक्षेप:

IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग वाला मोटोरोला फोन लॉन्च प्राइस से 20 हजार रुपये सस्ता हो गया है। फोन में 125W की फास्ट चार्जिंग दी गई है। यह फोन 50 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा से लैस है। फोन का इंटरनल स्टोरेज 512जीबी का है।

Jan 27, 2026 09:10 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
मोटोरोला फैन्स के लिए गुड न्यूज है। साल 2024 में लॉन्च हुआ Motorola Edge 50 Ultra लॉन्च प्राइस से 20 हजार रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय 12जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 59999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 39999 रुपये का मिल रहा है। आप इस फोन को 750 रुपये तक के बैंक डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं। यह ऑफर 31 जनवरी तक रहेगा। फोन पर कंपनी 1999 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Motorola ने फिर कराई मौज, लॉन्च प्राइस से ₹20 हजार सस्ता हुआ वॉटरप्रूफ फोन, सेल्फी कैमरा 50MP का

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

फोन में कंपनी 2712 x 1220 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 2500 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस मौजूद है। फोन 12जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस फोन में स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।

Motorola

इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 64 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट टेलिफोटो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए भी फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 4500mAh की है, जो 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।

फोन ऐंड्रॉयड 14 पर काम करता है। IP68 वॉटरप्रूफिंग रेटिंग वाले इस फोन में दमदार साउंड के लिए स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आपको डॉल्बी ऑडियो मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G SA/NSA, ड्यूल 4G VoLTE, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस और यूएसबी टाइप-C और Wi-Fi 7 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO के साथ लगभग सारे ऑप्शन दिए गए हैं।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
