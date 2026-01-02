Hindustan Hindi News
मौका! Motorola फोन पर ₹12 हजार रुपये की छूट; ₹20 हजार से कम में बेस्ट डील

मौका! Motorola फोन पर ₹12 हजार रुपये की छूट; ₹20 हजार से कम में बेस्ट डील

संक्षेप:

धांसू फीचर्स वाले Motorola Edge 50 Pro को लॉन्च के समय 36,000 रुपये की कीमत में लिस्ट किया गया था, अब Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ 24,000 रुपये से कम में मिल रहा है। प्रीमियम डिस्प्ले, 125W फास्ट चार्जिंग और दमदार कैमरा के साथ यह लिमिटेड टाइम डील है।

Jan 02, 2026 05:27 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो प्रीमियम डिजाइन, बड़े डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, तो मौजूदा कीमत पर Motorola Edge 50 Pro एक धाकड़ डील बन सकता है। इस डिवाइस पर लिमिटेड टाइम के लिए बंपर डिस्काउंट का फायदा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर दिया जा रहा है, जहां फोन लॉन्च प्राइस के मुकाबले 12 हजार रुपये तक सस्ता मिल रहा है।

Motorola Edge 50 Pro को भारत में 35,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अब Amazon पर इसका 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट केवल 23,985 रुपये में मिल रहा है। यानी लॉन्च प्राइस के मुकाबले सीधे 12 हजार रुपये से ज्यादा की छूट दी गई है। फोन पर अन्य बैंक ऑफर्स का फायदा ग्राहक अलग से ले सकते हैं, जिसके बाद यह और भी वैल्यू डील बन जाएगा।

ये भी पढ़ें:Samsung स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट: इन टॉप-4 फोन्स में से अपने लिए चुनें

एक्सचेंज ऑफर से और घट सकती है कीमत

अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है, तो एक्सचेंज ऑफर इस डील को और ज्यादा फायदेमंद बना सकता है। एक्सचेंज के साथ 22,500 रुपये तक का फायदा मिल सकता है, हालांकि असली वैल्यू पुराने फोन की हालत और मॉडल पर निर्भर करेगी।

ऐसे हैं Motorola फोन के स्पेसिफिकेशंस

Motorola Edge 50 Pro का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका 6.7 इंच का कर्व्ड pOLED डिस्प्ले है। 1.5K रेजोल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट के साथ यह स्क्रीन वीडियो देखने और गेमिंग दोनों के लिए शानदार अनुभव देती है। इसमें Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर के अलावा 4500mAh बैटरी दी गई है, जो 125W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।मो

ये भी पढ़ें:आधार-PAN लिंक की आखिरी डेट खत्म! क्या आपका PAN कार्ड कर रहा है काम? ऐसे करें चेक

कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP का OIS सपोर्ट वाला प्राइमरी कैमरा, 13MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 10MP का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जो 3x ऑप्टिकल जूम ऑफर करता है। वहीं, 50MP का फ्रंट कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग को शार्प और डीटेल्ड बनाता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
