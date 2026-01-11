Hindustan Hindi News
Motorola Edge 50 Pro featuring 125w charging and 50mp camera is now rupees 11000 cheaper from its original launch price
लॉन्च प्राइस से ₹11 हजार सस्ता हुआ मोटोरोला का वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगी 125W की चार्जिंग, रैम 12GB

लॉन्च प्राइस से ₹11 हजार सस्ता हुआ मोटोरोला का वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगी 125W की चार्जिंग, रैम 12GB

संक्षेप:

Motorola Edge 50 Pro अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से सीधे 11 हजार रुपये सस्ता हो गया है। सेल्फी के लिए फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस कैमरा देखने को मिलेगा। फोन IP68 अंडरवॉटर प्रोटेक्शन के साथ आता है।

Jan 11, 2026 07:43 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
मोटोरोला फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी की एज सीरीज का पॉप्युलर फोन- Motorola Edge 50 Pro अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से सीधे 11 हजार रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय इस फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 35999 रुपये थी। अब फोन का यह वेरिएंट अमेजन पर 24999 रुपये का मिल रहा है। बैंक ऑफर में आपको 1 हजार रुपये फ्लैट डिस्काउंट भी मिल सकता है।

कंपनी इस फोन पर 1249 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। फोन को आप एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

motorola edge 50 pro

मोटोरोला एज 50 प्रो 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

मोटोरोला एज 50 प्रो 5G में 2712x1220 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 1.5K pOLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 मौजूद है। फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इसमें एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रही है।

इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक एक 13 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा शामिल है। फोन का मेन कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। सेल्फी के लिए फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस कैमरा देखने को मिलेगा। फोन IP68 अंडरवॉटर प्रोटेक्शन के साथ आता है।

इस फोन की बैटरी 4500mAh की है। यह बैटरी 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता। यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर काम करता है। इसमें आपको दमदार साउंड के लिए डॉल्बी ऐटमॉस भी मिलेगा।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
