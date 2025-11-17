वॉटर प्रोटेक्शन वाला Motorola फोन हुआ 6 हजार रुपये सस्ता, मिलेगी 125W की सुपरफास्ट चार्जिंग
संक्षेप: फ्लिपकार्ट की डील में 125W की चार्जिंग वाला मोटोरोला फोन लॉन्च प्राइस से 6 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। फोन पर कंपनी कैशबैक भी दे रही है। यह फोन अंडरवॉटर प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसका सेल्फी कैमरा 50MP का है।
मोटोरोला का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब देर न करें। अगर आप सुपरफास्ट चार्जिंग, धांसू लुक और पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ एक शानदार कैमरा सेटअप वाला फोन तलाश रहे हैं, तो Motorola Edge 50 Pro 5G आपके लिए एक जबर्दस्त ऑप्शन है। खास बात है कि फ्लिपकार्ट की डील में यह फोन लॉन्च प्राइस से 6 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। मोटोरोला के इस फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत लॉन्च के समय 35999 रुपये थी।
अब यह फ्लिपकार्ट पर 29999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर कंपनी 5 पर्सेंट का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आप इसकी कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
मोटोरोला एज 50 प्रो 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी इस फोन में 2712x1220 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 1.5K pOLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किए जा रहे इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 मिलेगा। यह फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 दे रही है। फोन में फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं।
इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक एक 13 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 10 मेगापिक्सल का टेलिफोटो कैमरा शामिल है। फोन का मेन कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस कैमरा ऑफर कर रही है। IP68 अंडरवॉटर प्रोटेक्शन वाले इस फोन की बैटरी 4500mAh की है। यह बैटरी 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। मोटोरोला का यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर काम करता है। इसमें आपको दमदार साउंड के लिए डॉल्बी ऐटमॉस भी मिलेगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
