लॉन्च प्राइस से ₹9 हजार सस्ता हुआ वॉटर प्रोटेक्शन वाला यह जबर्दस्त फोन, मिलेगी 125W की चार्जिंग

125W की फास्ट चार्जिंग और 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाला मोटोरोला फोन लॉन्च प्राइस से 9 हजार रुपये सस्ता हो गया है। 12जीबी रैम वाले इस फोन को आप बैंक डिस्काउंट, कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं।

मोटोरोला के अंडरवॉटर प्रोटेक्शन वाले शानदार फोन- Motorola Edge 50 Pro का टॉप-वेरिएंट ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। लॉन्च के वक्त फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 35999 रुपये थी। अब अमेजन इंडिया पर फोन का यह वेरिएंट 26,994 रुपये यानी करीब 9 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। 10 सितंबर तक फोन पर 1 हजार रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इस फोन 1349 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।

एक्सचेंज ऑफर में यह फोन 25,200 रुपये तक सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। यह फोन 50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा और 125W की फास्ट चार्जिंग जैसे धांसू फीचर्स के साथ आता है। आइए जानते हैं डीटेल।

मोटोरोला एज 50 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.7 इंच का 1.5K pOLED डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास 5 भी ऑफर कर रही है। फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन OIS लेंस के साथ एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऑटोफोकस कैमरा और एक 10 मेगापिक्सल का टेलिफोटो कैमरा शामिल है।

सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 4500mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें 10 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। मोटोरोला का यह फोन IP68 वॉटर प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन में आपको दमदार साउंड के लिए डॉल्बी ऑडियो भी मिलेगा।