खुशखबरी! सीधे ₹9500 सस्ता हुआ Motorola का 5G फोन, मिलेगा 50MP का सेल्फी कैमरा, 125W चार्जिंग

Mar 20, 2026 07:05 am IST

लॉन्च के समय फोन के की कीमत 35999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 26499 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 1 हजार रुपये तक का फ्लैट बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। यह फोन 1324 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी आपका हो सकता है।

मोटोरोला फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी की एज सीरीज का पॉप्युलर स्मार्टफोन- Motorola Edge 50 Pro लॉन्च प्राइस से सीधे 9500 रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट (125W चार्जर के साथ) की कीमत 35999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 26499 रुपये यानी पूरे 9500 रुपये सस्ते में मिल रहा है। फोन पर 31 मार्च तक 1 हजार रुपये तक का फ्लैट बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। यह फोन 1324 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी आपका हो सकता है।

एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा, IP68 डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन और Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर जैसे कई धांसू फीचर ऑफर कर रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

मोटोरोला एज 50 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन मोटोरोला एज 50 प्रो में आपको 2712x1220 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 1.5K pOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलेगा। यह फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 ऑफर कर रही है। फोन में फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।

इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक एक 13 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 10 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर शामिल है। फोन का मेन कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। सेल्फी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस कैमरा लगा है। IP68 अंडरवॉटर प्रोटेक्शन वाले इस फोन की बैटरी 4500mAh की है। यह बैटरी 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है।