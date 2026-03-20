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खुशखबरी! सीधे ₹9500 सस्ता हुआ Motorola का 5G फोन, मिलेगा 50MP का सेल्फी कैमरा, 125W चार्जिंग

Mar 20, 2026 07:05 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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लॉन्च के समय फोन के की कीमत 35999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 26499 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 1 हजार रुपये तक का फ्लैट बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। यह फोन 1324 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी आपका हो सकता है।

खुशखबरी! सीधे ₹9500 सस्ता हुआ Motorola का 5G फोन, मिलेगा 50MP का सेल्फी कैमरा, 125W चार्जिंग

मोटोरोला फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी की एज सीरीज का पॉप्युलर स्मार्टफोन- Motorola Edge 50 Pro लॉन्च प्राइस से सीधे 9500 रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट (125W चार्जर के साथ) की कीमत 35999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 26499 रुपये यानी पूरे 9500 रुपये सस्ते में मिल रहा है। फोन पर 31 मार्च तक 1 हजार रुपये तक का फ्लैट बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। यह फोन 1324 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी आपका हो सकता है।

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एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा, IP68 डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन और Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर जैसे कई धांसू फीचर ऑफर कर रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

मोटोरोला एज 50 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन

मोटोरोला एज 50 प्रो में आपको 2712x1220 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 1.5K pOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलेगा। यह फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 ऑफर कर रही है। फोन में फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।

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इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक एक 13 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 10 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर शामिल है। फोन का मेन कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। सेल्फी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस कैमरा लगा है। IP68 अंडरवॉटर प्रोटेक्शन वाले इस फोन की बैटरी 4500mAh की है। यह बैटरी 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है।

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मोटोरोला का यह फोन ऐंड्रॉयड 14 ओएस पर काम करता है। फोन को कंपनी तीन ओएस अपग्रेड ऑफर करेगी। इसमें आपको दमदार साउंड के लिए डॉल्बी ऐटमॉस भी मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए फोन में कंपनी 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4GHz/5GHz), ब्लूटूथ 5.4, GPS, USB Type-C और NFC जैसे ऑप्शन दे रही है।

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Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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