अंडरवॉटर प्रोटेक्शन वाला Motorola फोन हुआ सस्ता, लॉन्च प्राइस से सीथे ₹6 हजार कम हुई कीमत

संक्षेप: पिछले साल लॉन्च हुआ अंडरवॉटर प्रोटेक्शन वाला Motorola Edge 50 अपने लॉन्च प्राइस से 6 हजार रुपये सस्ता हो गया है। फोन पर कंपनी कैशबैक भी दे रही है। यह फोन 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ आता है।

Follow Us on

Wed, 12 Nov 2025 04:25 PM

मोटोरोला के फैन हैं और एक नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। पिछले साल लॉन्च हुआ अंडरवॉटर प्रोटेक्शन वाला Motorola Edge 50 अपने लॉन्च प्राइस से 6 हजार रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले पीक फज कलर वेरिएंट की कीमत 27999 रुपये थी। यह फोन अब फ्लिपकार्ट पर 21999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर कंपनी 5 पर्सेंट का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में यह डिवाइस और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.67 इंच का 1.5K pOLED एंडलेस एज डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किए जा रहे इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कंपनी इस फोन में गोरिल्ला ग्लास 5 दे रही है। यह फोन 8जीबी LPDDR4x रैम और 256जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7s जेन 1 चिपसेट मिलेगा। फोन में फोटोग्राफी के लिए तीन कैमरे दिए गए हैं।

इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 10 मेगापिक्सल का टेलिफोटो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए कंपनी इस डिवाइस में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है।