लॉन्च प्राइस से 5 हजार रुपये सस्ता हुआ मोटोरोला का वॉटरप्रूफ फोन, चौंका देगी कीमत, तगड़ा कैशबैक भी
32MP के सेल्फी कैमरा वाला मोटोरोला फोन लॉन्च प्राइस से 5 हजार रुपये सस्ता हो गया है। वॉटर प्रोटेक्शन के साथ आने वाले इस फोन को आप कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन में कंपनी दमदार डॉल्बी ऑडियो भी दे रही है।
वॉटर प्रोटेक्शन वाला मोटोरोला का धांसू फोन लॉन्च प्राइस से 5 हजार रुपये सस्ता हो गया है। हम बात कर रहे हैं, Motorola Edge 50 Fusion की। लॉन्च से समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये थी। अब इस फोन का यही वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर 17999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर कंपनी 5 पर्सेंट का कैशबैक दे रही है। आप इस डिवाइस को शानदार एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
मोटोरोला एज 50 फ्यूजन के फीचर और स्पेसिफिकेशन
मोटोरोला एज 50 फ्यूजन में आपको 6.67 इंच का फुल एचडी+ pOLED कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट के सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1600 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इस फोन में गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इसमें स्नैपड्रैगन 7s जेन 2 ऑफर कर रही है।
फोन के बैक पैनल पर फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर शामिल है। खास बात है कि इस फोन का अल्ट्रावाइड सेंसर मैक्रो लेंस का भी काम करता है। सेल्फी के लिए इस फोन के फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा।
फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है, जो 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। फोन IP68 डस्ट और वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। दमदार साउंड के लिए फोन में आपको डॉल्बी ऐटमॉस भी मिलेगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
