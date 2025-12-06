Hindustan Hindi News
motorola edge 50 featuring 32mp selfie camera ip68 waterproof rating is now rupees 7000 cheaper from launch price
मोटोरोला ने कराई मौज, सीधे 7 हजार रुपये सस्ता हुआ वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगा 32MP का सेल्फी कैमरा

मोटोरोला ने कराई मौज, सीधे 7 हजार रुपये सस्ता हुआ वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगा 32MP का सेल्फी कैमरा

संक्षेप:

लॉन्च के समय इस फोन की कीमत 27,999 रुपये है। फ्लिपकार्ट की डील में यह फोन अब 7 हजार रुपये के डिस्काउंट के बाद 20999 रुपये में मिल रहा है। आप इस फोन को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

Dec 06, 2025 03:54 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
discount

25% OFF

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Neo

  • checkPantone Poinciana
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹22490

₹29999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

18% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹17999

₹21999

खरीदिये

discount

20% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22319

₹27999

खरीदिये

discount

12% OFF

Vivo T45 5G

Vivo T45 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹25999

खरीदिये

पिछले साल लॉन्च हुआ कर्व्ड डिस्प्ले वाला मोटोरोला एज सीरीज का वॉटरप्रूफ फोन लॉन्च प्राइस से बेहद सस्ता हो गया है। इस फोन का नाम Motorola Edge 50 है। लॉन्च के समय 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 27,999 रुपये है। फ्लिपकार्ट की डील में यह फोन अब 7 हजार रुपये के डिस्काउंट के बाद 20999 रुपये में मिल रहा है। आप इस फोन को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.67 इंच का 1.5K 10-bit pOLED कर्व्ड डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास 5 ऑफर कर रही है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1900 निट्स का है। फोन 8जीबी LPDDR4X रैम और 256जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 AE चिपसेट देखने को मिलेगा।

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दे रही है। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 10 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

ये भी पढ़ें:शाओमी लाया 32 इंच का नया टीवी, मिलेगा डॉल्बी साउंड का मजा, कीमत भी कम

फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 68 वॉट की टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही इसमें कंपनी 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी ऑफर कर रही है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन वाले इस फोन में आपको IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग भी मिलेगी। फोन में दमदार साउंड के लिए कंपनी स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी ऐटमॉस भी दे रही है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
