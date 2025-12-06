मोटोरोला ने कराई मौज, सीधे 7 हजार रुपये सस्ता हुआ वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगा 32MP का सेल्फी कैमरा

संक्षेप: लॉन्च के समय इस फोन की कीमत 27,999 रुपये है। फ्लिपकार्ट की डील में यह फोन अब 7 हजार रुपये के डिस्काउंट के बाद 20999 रुपये में मिल रहा है। आप इस फोन को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

Dec 06, 2025 03:54 pm IST

पिछले साल लॉन्च हुआ कर्व्ड डिस्प्ले वाला मोटोरोला एज सीरीज का वॉटरप्रूफ फोन लॉन्च प्राइस से बेहद सस्ता हो गया है। इस फोन का नाम Motorola Edge 50 है। लॉन्च के समय 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 27,999 रुपये है। फ्लिपकार्ट की डील में यह फोन अब 7 हजार रुपये के डिस्काउंट के बाद 20999 रुपये में मिल रहा है। आप इस फोन को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.67 इंच का 1.5K 10-bit pOLED कर्व्ड डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास 5 ऑफर कर रही है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1900 निट्स का है। फोन 8जीबी LPDDR4X रैम और 256जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 AE चिपसेट देखने को मिलेगा।

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दे रही है। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 10 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।