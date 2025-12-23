Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Motorola Edge 50 5G is now 5510 rupees cheaper from its original launch price
गजब! 5510 रुपये सस्ता हुआ Motorola का यह वॉटरप्रूफ 5G फोन, चौंका देगी कीमत, फीचर कमाल के

गजब! 5510 रुपये सस्ता हुआ Motorola का यह वॉटरप्रूफ 5G फोन, चौंका देगी कीमत, फीचर कमाल के

संक्षेप:

Motorola Edge 50 लॉन्च प्राइस से 5510 रुपये सस्ता हो गया है। फोन पर 31 दिसंबर तक 750 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। यह फोन 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा से लैस है। इसकी बैटरी 5000mAh की है।

Dec 23, 2025 03:32 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

25% OFF

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Neo

  • checkPantone Poinciana
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹22490

₹29999

खरीदिये

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15200

₹17999

खरीदिये

discount

14% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16398

₹18999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo T4 5G

Vivo T4 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹22999

₹25999

खरीदिये

मोटोरोला के फैन्स के लि बड़ी खुशखबरी है। पिछले साल अगस्त में लॉन्च हुआ कंपनी की एज सीरीज का वॉटरप्रूफ फोन - Motorola Edge 50 लॉन्च प्राइस से 5510 रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 27999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 22489 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 31 दिसंबर तक 750 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। यह फोन 1124 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी आपका हो सकता है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

25% OFF

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Neo

  • checkPantone Poinciana
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹22490

₹29999

खरीदिये

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15200

₹17999

खरीदिये

discount

14% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16398

₹18999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo T4 5G

Vivo T4 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹22999

₹25999

खरीदिये

ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। कंपनी इस फोन में IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग और 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ कई शानदार फीचर दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

मोटोरोला एज 50 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का 1.5K pOLED कर्व्ड डिस्प्ले ऑफर कर रही है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1900 निट्स का है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 भी देखने को मिलेगा। फोन 8जीबी LPDDR4X रैम और 256जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 AE चिपसेट दिया गया है।

फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं। इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 10 मेगापिक्सल का टेलिफोटो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा।

फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें कंपनी 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी दिया गया है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन वाले इस फोन में आपको IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग भी मिलेगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

31% OFF

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F56

  • checkGreen
  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹21310

₹30999

खरीदिये

discount

12% OFF

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹20758

₹23499

खरीदिये

Motorola Edge 50 Pro 5g

Motorola Edge 50 Pro 5g

  • checkBlack Beauty
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹29895

और जाने

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

15% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27989

₹32999

खरीदिये

discount

24% OFF

OPPO K13 Turbo

OPPO K13 Turbo

  • checkFirst Purple
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹25998

₹33999

खरीदिये

Vivo X200 Ultra

Vivo X200 Ultra

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.78 inches Display Size

₹26999

और जाने

ये भी पढ़ें:₹5500 से कम में मिल रहे ये तीन LED TV, सबसे सस्ते वाले की कीमत मात्र ₹4999

फोन में दमदार साउंड के लिए कंपनी स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी ऐटमॉस दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4GHz/5GHz), ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस, यूएसबी टाइप-C पोर्ट और एनएफसी जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Motorola Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।