32MP के सेल्फी कैमरे वाला मोटोरोला फोन हुआ 6 हजार रुपये सस्ता, चौंका देगी नई कीमत

Motorola Edge 50 5G अपने लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। इसकी कीमत लॉन्च प्राइस से 5 हजार रुपये कम हो गई है। फोन पर 1 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जिससे यह फोन करीब 6 हजार रुपये सस्ते में आपका हो सकता है।

32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे वाला मोटोरोला का धांसू फोन- Motorola Edge 50 5G अपने लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। लॉन्च से वक्त फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 27999 रुपये थी। अब यह फोन 5009 रुपये सस्ता हो गया है। अमेजन इंडिया पर यह अब 22,900 रुपये में मिल रहा है। 12 मार्च तक फोन पर 1 हजार रुपये का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन करीब 6 हजार रुपये सस्ते में आपका हो सकता है।

फोन पर 1149 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इस फोन को शानदार ईएमआई स्कीम में भी खरीद सकते हैं। कंपनी का यह फोन IP68 डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन रेटिंग और 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा जैसे तगड़े फीचर्स के साथ आता है। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।

मोटोरोला एज 50 के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का 1.5K pOLED कर्व्ड डिस्प्ले ऑफर कर रही है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1900 निट्स का है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 भी देखने को मिलेगा। फोन 8जीबी LPDDR4X रैम और 256जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 AE चिपसेट दिया गया है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 10 मेगापिक्सल का टेलिफोटो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है।

यह बैटरी 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें कंपनी 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी दिया गया है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है।