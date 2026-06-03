आ गया Motorola का 'लोहालाट' फोन, फुल वॉटरप्रूफ; गिरने पर टूटेगा भी नहीं

Motorola Edge 2026 बाजार में धूम मचाने आ गया है। अगर आप भी मजबूत बॉडी और वॉटरप्रूफ रेटिंग वाला फोन तलाश रहे हैं, तो यह आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। फोन में डिस्प्ले, कैमरा और प्रोसेसर सब दमदार है। देखें कीमत और खासियत

Motorola Edge 2026 Launched: मोटोरोला ने अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन के तौरल पर मोटोरोला एज 2026 को चुनिंदा वैश्विक बाजारों में लॉन्च किया गया है, जिसमें 1.5K रिजॉल्यूशन वाला 6.3 इंच AMOLED डिस्प्ले है। लेटेस्ट एज सीरीज का फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7450 प्रोसेसर पर चलता है, जिसे 8GB रैम और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। एज 2026 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर और 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। इसमें वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी है। मोटोरोला एज 2025 की तरह, नए 2026 मॉडल में भी धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 + IP69 रेटिंग दी गई है।

चलिए अब एक नजर डालते हैं Motorola Edge 2026 की खासियत पर यह फोन डुअल सिम (नैनो+ईसिम) सपोर्ट के साथ आता है और हैलो यूआई पर बेस्ड एंड्रॉयड 16 के साथ प्री-इंस्टॉल आता है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 460 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 5200 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ 6.3-इंच का एचडी (1220×2712 पिक्सेल) एमोलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन है। नए हैंडसेट में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7450 चिपसेट है, जिसे 8GB LPDDR5x रैम और 128GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है।

कैमरा और बैटरी भी दमदार पीछे की तरफ, मोटोरोला एज 2026 में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें सोनी लिटिया 710 सेंसर के साथ 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। कैमरा सेटअप में 122-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड-एंगल लेंस और 10-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा भी है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, इसमें 50 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। मोटोरोला एज 2026 में 68W टर्बोपावर चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग के साथ 5000mAh की बैटरी है। दावा है कि बैटरी एक बार चार्ज करने पर 50 घंटे तक चलेगी।

मजबूती बॉडी, फुल वॉटरप्रूफ मोटोरोला एज 2026 में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G एलटीई, वाई-फाई 6ई, ब्लूटूथ, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, एनएफसी और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। इसमें मिलने वाले सेंसर्स में एक एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, एसएआर सेंसर, सेंसर हब, मैग्नेटोमीटर (ई-कंपास) और प्रॉक्सिमिटी सेंसर शामिल हैं। मोटोरोला एज 2026 धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आता है। इसमें मिलिट्री-ग्रेड (MIL-STD-810H) ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन है। फोन में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर शामिल हैं। 160 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 152.3×71.98×7.22 एमएम है।