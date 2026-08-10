खुशखबरी, नए हो जाएंगे ये 50 से ज्यादा Motorola फोन, आ रहा Android 17

Android 17 अपग्रेड के लिए 50 से ज्यादा मोटोरोला फोन एलिजिबल हैं। अगर आप भी मोटोरोला का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। लिस्ट में देखें आपका मोटोरोला फोन अपडेट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं।

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Motorola Android 17 Eligible Device List: अगर आप मोटोरोला का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो अच्छी खबर है। जल्द मोटो के ढेर सारे फोन नए जैसे होने वाले हैं। खबर है कि मोटोरोला कुछ खास डिवाइस पर Android 17 की टेस्टिंग कर रही है और अब कंपनी ने बताया है कि उसके कौन से डिवाइस स्टेबल रोलआउट के लिए एलिजिबल हैं। इस लिस्ट में प्रीमियम रेजर लाइनअप, मिड-रेंज एज सीरीज और किफायती मोटो G-सीरीज के 50 से ज्यादा मॉडल शामिल हैं। दूसरे ब्रांड्स के उलट, मोटोरोला एलिजिबल डिवाइस की लिस्ट पब्लिश नहीं करती है, बल्कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बने खास पेज पर हर मॉडल के लिए ओएस की जानकारी अपडेट करती है। Ytechb की टीम ने उन जानकारियों को देखा और एक लिस्ट तैयार की है, जिसे हमने नीचे दिया है। यह देखने के लिए लिस्ट देखें कि क्या आपका मोटोरोला डिवाइस इसमें शामिल है या नहीं...

इस लिस्ट में प्रीमियम रेजर लाइनअप, मिड-रेंज एज सीरीज और किफायती मोटो G-सीरीज के 50 से ज्यादा मॉडल शामिल हैं।

Android 17 के एलिजिबल हैं इतने सारे मोटोरोला फोन्स: मोटोरोला सिग्नेचर सीरीज - मोटोरोला सिग्नेचर

मोटोरोला रेजर सीरीज

- मोटोरोला रेजर 70 अल्ट्रा

- मोटोरोला रेजर 70 प्लस

- मोटोरोला रेजर 70

- मोटोरोला रेजर अल्ट्रा 2026

- मोटोरोला रेजर+ 2026

- मोटोरोला रेजर 2026

- मोटोरोला रेजर फोल्ड 2026

- मोटोरोला रेजर फोल्ड 2025

- मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा

- मोटोरोला रेजर 60एस

- मोटोरोला रेजर 60डी

- मोटोरोला रेजर 60

- मोटोरोला रेजर अल्ट्रा 2025

- मोटोरोला रेजर+ 2025

- मोटोरोला रेजर 2025

- मोटोरोला रेजर 50 अल्ट्रा

- मोटोरोला रेजर+ 2024

मोटोरोला एज सीरीज - मोटोरोला एज 2026

- मोटोरोला एज 70 प्रो+

- मोटोरोला एज 70 प्रो

- मोटोरोला एज 70 मैक्स

- मोटोरोला एज 70 नियो

- मोटोरोला एज 70 प्लस

- मोटोरोला एज 70 फ्यूजन+

- मोटोरोला एज 70 फ्यूजन

- मोटोरोला एज 70

- मोटोरोला एज 2025

- मोटोरोला एज 60 स्टाइलस

- मोटोरोला एज 60 प्रो

- मोटोरोला एज 60 फ्यूजन

- मोटोरोला एज 60

- मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा

मोटोरोला मोटो जी सीरीज - मोटो जी स्टाइलस 2026

- मोटो जी पावर 2026

- मोटो जी प्ले 2026

- मोटो जी 2026

- मोटो जी 2025

- मोटो जी पावर 2025

- मोटो जी स्टाइलस 2025

- मोटो जी मैक्स

- मोटो जी87

- मोटो जी86

- मोटो जी86 पावर

- मोटो जी77

- मोटो जी77 पावर

- मोटो जी67

- मोटो जी57

- मोटो जी57 पावर

- मोटो जी47

- मोटो जी37

- मोटो जी37 पावर

Android 17 अपग्रेड के लिए 50 से ज्यादा मोटोरोला फोन एलिजिबल हैं। Edge 60 Neo के लिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद सपोर्ट पेज इसकी एलिजिबिलिटी की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि, इसका जवाब 'हां' ही होना चाहिए, क्योंकि यह डिवाइस पांच बड़े Android OS अपग्रेड (Android 20 तक) के लिए एलिजिबल है।

समय पर सॉफ्टवेयर रिलीज करने के मामले में मोटोरोला को भरोसेमंद ब्रांड नहीं माना जाता है, लेकिन हाल के सालों में इसने काफी सुधार किया है। उदाहरण के लिए, Android 16 को ही लें: पिछले सालों की तुलना में इसका रोलआउट तेजी से हुआ और कंपनी इस साल और भी तेजी लाने की कोशिश कर रही है।

Google के Android 17 Beta 1 को रिलीज करने के कुछ ही दिनों बाद कंपनी ने Android 17 के लिए बीटा एप्लीकेशन लेना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि बीटा प्रोग्राम कुछ ही मॉडल्स तक सीमित नहीं था, जैसा कि कई ब्रांड्स करते हैं। मोटोरोला ने इसका दायरा बढ़ाया और इसमें कई बजट मोटो G-सीरीज मॉडल्स को भी शामिल किया।

सबको हैरान करते हुए, मोटोरोला ने स्टेबल Android 17 अपडेट भेजना शुरू कर दिया है। सबसे पहले यह अपडेट Motorola Edge 2025 को मिल रहा है, और आने वाले हफ्तों में यह और भी डिवाइस तक पहुंचेगा।