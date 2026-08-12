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Motorola के इन 50+ फोन को मिलेगा Android 17 अपडेट, देखें पूरी लिस्ट

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Motorola ने 50 से ज्यादा स्मार्टफोन्स के लिए Android 17 अपडेट कन्फर्म कर दिया है। इस लिस्ट में Razr, Edge और Moto G सीरीज के कई फोन शामिल हैं।

Motorola Smartphones
Motorola अपने दर्जनों डिवाइसेज के लिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट रोलआउट कर रहा है।

Motorola ने Android 17 अपडेट पाने वाले अपने स्मार्टफोन्स की आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी है। कंपनी के 50 से ज्यादा स्मार्टफोन इस नए Android वर्जन के लिए eligible हैं। इस लिस्ट में प्रीमियम Razr फोल्डेबल फोन से लेकर Edge और Moto G सीरीज के मॉडल शामिल हैं। हालांकि, सभी फोन को अपडेट एक साथ नहीं मिलेगा। Motorola इसे चरणबद्ध तरीके से जारी करेगी।

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Motorola के इन फोन को मिलेगा Android 17

कंपनी की लिस्ट में Motorola Signature के अलावा Razr, Edge और Moto G सीरीज के कई स्मार्टफोन शामिल हैं।

Motorola Signature और Razr सीरीज

Motorola Signature

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Motorola Edge 2025 को मिलना शुरू हुआ अपडेट

Android 17 का stable अपडेट पाने वाला Motorola का पहला फोन Edge 2025 बताया गया है। बाकी eligible मॉडल्स के लिए अपडेट आने वाले हफ्तों और महीनों में अलग-अलग फेज में जारी किया जाएगा। इसलिए लिस्ट में फोन का नाम होने का मतलब यह नहीं है कि अपडेट अभी आपके फोन पर उपलब्ध हो गया है। नए Razr और Edge मॉडल्स को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है।

Android 17 में मल्टीटास्किंग, विंडो मैनेजमेंट और बड़े डिस्प्ले वाले डिवाइसेज के लिए कई सुधार किए गए हैं। ये बदलाव Motorola के Razr जैसे फोल्डेबल फोन पर खास तौर पर काम के साबित हो सकते हैं।

कई लोकप्रिय मॉडल्स के नाम इस लिस्ट से गायब

हालांकि Motorola की लिस्ट में 50 से ज्यादा फोन शामिल हैं, लेकिन कुछ मॉडल्स का नाम नहीं है। उदाहरण के लिए Motorola Edge 50 Neo और Edge 60 Neo इस लिस्ट में दिखाई नहीं देते। रिपोर्ट के मुताबिक इन फोन के लिए कंपनी ने पांच साल के प्रमुख OS अपडेट का वादा किया था, इसलिए इनके लिस्ट में शामिल नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं। Edge 50 सीरीज के अन्य मॉडल्स को लेकर भी ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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