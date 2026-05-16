Moto Buds 2 अब भारत में मचाएंगे धूम, फुल चार्ज में 53 घंटे चलेंगे; मिलेगा 360° सिनेमैटिक साउंड

Moto Buds 2 ईयरबड्स 19 मई 2026 को दोपहर 12 बजे भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाले हैं। मोटोरोला ने इस बात की भी पुष्टि की है कि यह अपकमिंग ऑडियो डिवाइस Flipkart, Motorola India की आधिकारिक वेबसाइट, और साथ ही देश भर के अन्य प्रमुख रिटेल स्टोर्स के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

Motorola फैन्स के लिए अच्छी खबर है। मोटोरोला के पावरफुल साउंड वाले ईयरबड्स अब भारत में धूम मचाने आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं Motorola Buds 2 की। ग्लोबल डेब्यू के बाद, मोटोरोला अब इन्हें भारतीय बाजार में भी लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्रांड ने आधिकारिक तौर पर इसकी लॉन्च की तारीख के साथ-साथ Flipkart पर इसकी उपलब्धता की भी पुष्टि कर दी है। इसमें लंबी बैटरी लाइफ के साथ-साथ तगड़ा नॉइज कैंसिलेशन मिलेगा। अपकमिंग ईयरबड्स में क्या-क्या खास होगा, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...

अब भारतीय बाजार में धूम मचाएंगे Moto Buds 2 ऑनलाइन ऑफिशियली शेयर की गई जानकारी के अनुसार, Moto Buds 2 ईयरबड्स 19 मई 2026 को दोपहर 12 बजे भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाले हैं। मोटोरोला ने इस बात की भी पुष्टि की है कि यह अपकमिंग ऑडियो डिवाइस Flipkart, Motorola India की आधिकारिक वेबसाइट, और साथ ही देश भर के अन्य प्रमुख रिटेल स्टोर्स के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

Moto Buds 2 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स पहले से ही पता हैं, क्योंकि यह डिवाइस पहले ही ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है; लेकिन अब Flipkart की माइक्रोसाइट ने इसके भारतीय वेरिएंट से जुड़ी अहम जानकारियां भी सामने ला दी हैं।

तीन खूबसूरत कलर्स में आएंगे ईयरबड्स सामने आई डिटेल्स के अनुसार, Moto Buds 2 ईयरबड्स भारत में तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध होंगे - Pantone Violet Ice, Pantone Gray Mist और Pantone Carbon। इसके अलावा, इन ईयरबड्स में डुअल-ड्राइवर सेटअप होगा, जिसमें 11 एमएम का डायनामिक ड्राइवर और 6 एमएम का माइक्रो प्लानर मैग्नेटिक ड्राइवर शामिल है। यह भी कन्फर्म हो गया है कि यह डिवाइस 55dB तक के एडाप्टिव ANC (एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन) को सपोर्ट करेगा।

फुल चार्ज में केस के साथ कुल 53 घंटे का प्लेटाइम इसके अलावा, यह भी दावा किया गया है कि आने वाले ईयरबड्स चार्जिंग केस के साथ कुल 53 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देंगे। साथ ही, ये फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करेंगे, जिससे सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में तीन घंटे तक का प्लेबैक मिल सकेगा। LDAC और Hi-Res Audio सपोर्ट, 360-डिग्री स्पैटियल ऑडियो, स्मार्ट वियर डिटेक्शन, डु्अल डिवाइस कनेक्टिविटी, ऑडियो शेयर सपोर्ट, IP54-रेटेड प्रोटेक्शन और ब्लूटूथ 6.0 कनेक्टिविटी जैसी खूबियों के बारे में भी जानकारी सामने आई है।

Moto Buds 2 के लॉन्च के अलावा, मोटोरोला उसी दिन भारतीय बाजार में Moto G37 और Moto G37 Power स्मार्टफोन भी पेश करने वाला है। खास बात यह है कि अपने ग्लोबल वर्जन के विपरीत, इन डिवाइस के भारतीय वर्जन के मीडियाटेक डाइेंसिटी 6400 चिपसेट के साथ आने की उम्मीद है।