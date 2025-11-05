Motorola लाया दो जबर्दस्त फोन, मिलेगा 32MP तक का फ्रंट कैमरा, बैटरी 5200mAh की, डॉल्बी साउंड भी
संक्षेप: कंपनी ने अपने दो नए फोन को लॉन्च किया है। इन फोन का नाम- Moto G 5G 2026 और Moto G Play 5G 2026 है। नए फोन्स में कंपनी 5200mAh की बैटरी ऑफर कर रही है। साथ ही इन फोन में 32MP का तक का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
मोटोरोला G सीरीज के ने फोन का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। कंपनी ने अपने दो नए फोन को लॉन्च किया है। इन फोन का नाम- Moto G 5G 2026 और Moto G Play 5G 2026 है। ये फोन पिछले साल लॉन्च हुए मॉडल्स के सक्सेसर हैं और इन्हें यूएस में लॉन्च किया गया है। मोटो G6 5G (2026) पैंटोन स्लिपस्ट्रीन और पैंटोन कैट्लेया ऑर्टिड कलर ऑप्शन में आता है। इसकी कीमत यूएस में 199.90 डॉलर (करीब 17740 रुपये) है। फोन की सेल कंपनी की वेबसाइट पर 11 दिसंबर से शुरू होगी। मोटो G प्ले 5G (2026) पैंटोन स्लिपस्ट्रीम कलर में आता है। इसकी कीमत 169.99 डॉलर (करीब 15,080 रुपये) है। इसकी सेल 13 नवंबर से शुरू होगी।
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
दोनों फोन में आपको 1604 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का एचडी+ दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन्स में गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। 4जीबी LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वाले इन फोन में प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दिया गया है।
फोटोग्राफी के लिए मोटो G (2026) में कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसके अलावा फोन के रियर में एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में कंपनी 32 मेगापिक्सल का कैमरा दे रही है। मोटो G प्ले 5G (2026) में 32 मेगापिक्सल का रियर और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। मोटोरोला का ये फोन 5200mAh की बैटरी के साथ आते हैं। ये बैटरी 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड My UX पर काम करते हैं। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ये फोन IP52 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग से लैस हैं। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और यूएसबी टाइप-C जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। फोन में दमदार साउंड के लिए डॉल्बी ऑडियो भी दिया गया है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
