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धमाल मचाने आए Motorola के 3 नए Flip फोन, 50MP के तीन कैमरे, AI फीचर्स, सबसे बड़ी बैटरी, Gorilla Glass 3 की मजबूती से लैस

Apr 30, 2026 11:39 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Motorola ने Razr 70, Razr 70 Plus और Razr 70 Ultra फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। इन फोन्स में 165Hz तक का डिस्प्ले, पावरफुल Snapdragon और Dimensity प्रोसेसर और तीन 50MP कैमरा है। जानिए कीमत और फीचर्स।

धमाल मचाने आए Motorola के 3 नए Flip फोन, 50MP के तीन कैमरे, AI फीचर्स, सबसे बड़ी बैटरी, Gorilla Glass 3 की मजबूती से लैस

Motorola Razr Flip Phones Launched: Motorola ने अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन लाइनअप को और मजबूत करते हुए नई Razr 70 सीरीज पेश कर दी है। इस सीरीज में तीन मॉडल शामिल हैं Razr 70, Razr 70 Plus और Razr 70 Ultra। ये तीनों फोन अलग-अलग बजट और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, लेकिन सभी में प्रीमियम डिजाइन और फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर मिलता है। ये फोन 165Hz रिफ्रेश रेट और 3000 nits की अधिकतम ब्राइटनेस के साथ आते हैं। इन स्क्रीन की मदद से यूजर्स डिवाइस को खोले बिना ही ऐप्स, नोटिफिकेशन और AI असिस्टेंट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। इन फोन में 5000mAh तक की सबसे बड़ी बैटरी है, जो 36+ घंटे का उपयोग प्रदान करती है।

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Motorola Razr 70 ultra, Razr 70 Plus और Razr 70 की कीमत और उपलब्धता

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Razr 70 सीरीज की कीमत $799 (लगभग ₹74,000) से शुरू होकर $1499 (लगभग ₹1.3 लाख) तक जा सकती है। इन फोन्स की सेल 21 मई से शुरू हो सकती है और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे।

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मोटोरोला ने अभी इन फोन्स को अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका सहित चुनिंदा ग्लोबल बाजारों में फोन पेश किए हैं। उम्मीद है कि मोटोरोला भारत में भी रेज़र 70 सीरीज लॉन्च करेगी।

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Motorola Razr 70 Ultra के फीचर्स

Motorola Razr 70 Ultra इस सीरीज का सबसे प्रीमियम मॉडल है और इसमें कंपनी ने फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स दिए हैं। इस फोन में 7.0-इंच का बड़ा फोल्डेबल LTPO pOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट और हाई ब्राइटनेस के साथ आता है। बाहर की तरफ 4.0-इंच का बड़ा कवर डिस्प्ले दिया गया है, जिससे बिना फोन खोले भी कई काम आसानी से किए जा सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। कैमरा की बात करें तो इसमें ट्रिपल 50MP प्रो-ग्रेड कैमरा सिस्टम मिलता है, जो AI फीचर्स के साथ आता है और शानदार फोटो और वीडियो कैप्चर करता है। फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 68W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। मजबूती के लिए इसमें Gorilla Glass 3 का इस्तेमाल किया गया है।

Motorola Razr 70 Plus के खासियतें

इसमें 6.9-इंच का pOLED फोल्डेबल डिस्प्ले दिया गया है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसके साथ ही 4.0-इंच का कवर डिस्प्ले भी मिलता है। इस फोन में Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। कैमरा में 50MP का डुअल रियर सेटअप दिया गया है। इसमें 4500mAh की बैटरी दी गई है और 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Motorola Razr 70 के स्पेसिफिकेशन

Motorola Razr 70 इस सीरीज का सबसे किफायती मॉडल है। इसमें 6.9-इंच का फोल्डेबल AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7300X प्रोसेसर दिया गया है। कैमरा में 50MP का डुअल रियर सेटअप मिलता है। 4800mAh की बैटरी दी गई है, जो सामान्य इस्तेमाल में पूरे दिन चल सकती है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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