धमाल मचाने आए Motorola के 3 नए Flip फोन, 50MP के तीन कैमरे, AI फीचर्स, सबसे बड़ी बैटरी, Gorilla Glass 3 की मजबूती से लैस

Apr 30, 2026 11:39 am IST

Motorola ने Razr 70, Razr 70 Plus और Razr 70 Ultra फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। इन फोन्स में 165Hz तक का डिस्प्ले, पावरफुल Snapdragon और Dimensity प्रोसेसर और तीन 50MP कैमरा है। जानिए कीमत और फीचर्स।

Motorola Razr Flip Phones Launched: Motorola ने अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन लाइनअप को और मजबूत करते हुए नई Razr 70 सीरीज पेश कर दी है। इस सीरीज में तीन मॉडल शामिल हैं Razr 70, Razr 70 Plus और Razr 70 Ultra। ये तीनों फोन अलग-अलग बजट और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, लेकिन सभी में प्रीमियम डिजाइन और फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर मिलता है। ये फोन 165Hz रिफ्रेश रेट और 3000 nits की अधिकतम ब्राइटनेस के साथ आते हैं। इन स्क्रीन की मदद से यूजर्स डिवाइस को खोले बिना ही ऐप्स, नोटिफिकेशन और AI असिस्टेंट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। इन फोन में 5000mAh तक की सबसे बड़ी बैटरी है, जो 36+ घंटे का उपयोग प्रदान करती है।

Motorola Razr 70 ultra, Razr 70 Plus और Razr 70 की कीमत और उपलब्धता रिपोर्ट्स के मुताबिक, Razr 70 सीरीज की कीमत $799 (लगभग ₹74,000) से शुरू होकर $1499 (लगभग ₹1.3 लाख) तक जा सकती है। इन फोन्स की सेल 21 मई से शुरू हो सकती है और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे।

मोटोरोला ने अभी इन फोन्स को अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका सहित चुनिंदा ग्लोबल बाजारों में फोन पेश किए हैं। उम्मीद है कि मोटोरोला भारत में भी रेज़र 70 सीरीज लॉन्च करेगी।

Motorola Razr 70 Ultra के फीचर्स Motorola Razr 70 Ultra इस सीरीज का सबसे प्रीमियम मॉडल है और इसमें कंपनी ने फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स दिए हैं। इस फोन में 7.0-इंच का बड़ा फोल्डेबल LTPO pOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट और हाई ब्राइटनेस के साथ आता है। बाहर की तरफ 4.0-इंच का बड़ा कवर डिस्प्ले दिया गया है, जिससे बिना फोन खोले भी कई काम आसानी से किए जा सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। कैमरा की बात करें तो इसमें ट्रिपल 50MP प्रो-ग्रेड कैमरा सिस्टम मिलता है, जो AI फीचर्स के साथ आता है और शानदार फोटो और वीडियो कैप्चर करता है। फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 68W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। मजबूती के लिए इसमें Gorilla Glass 3 का इस्तेमाल किया गया है।

Motorola Razr 70 Plus के खासियतें इसमें 6.9-इंच का pOLED फोल्डेबल डिस्प्ले दिया गया है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसके साथ ही 4.0-इंच का कवर डिस्प्ले भी मिलता है। इस फोन में Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। कैमरा में 50MP का डुअल रियर सेटअप दिया गया है। इसमें 4500mAh की बैटरी दी गई है और 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।