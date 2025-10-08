Motorola यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! इन फोन्स को मिलने लगा Android 16 अपडेट Motorola begins Android 16 rollout These phones get the stable update, Gadgets Hindi News - Hindustan
Motorola यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! इन फोन्स को मिलने लगा Android 16 अपडेट

Motorola ने अपने कुछ स्मार्टफोन्स के लिए Android 16 का स्टेबल अपडेट जारी कर दिया है। Edge 60 Pro से शुरुआत करते हुए कंपनी अब धीरे-धीरे बाकी मॉडलों तक यह अपडेट पहुंचा रही है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 03:18 PM
Motorola यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! इन फोन्स को मिलने लगा Android 16 अपडेट

स्मार्टफोन कंपनी Motorola ने अपने यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने अपने कुछ स्मार्टफोन्स के लिए Android 16 अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। जून में बीटा वर्जन लॉन्च करने के बाद अब Motorola ने स्टेबल वर्जन रिलीज किया है, जिसमें कई नए फीचर्स, बेहतर कस्टमाइजेशन और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट शामिल हैं। OnePlus और Xiaomi जैसे बाकी ब्रैंड्स पहले ही इन अपडेट्स का फायदा दे रहे हैं।

Motorola Edge 60 Pro बना पहला फोन

कंपनी का पहला स्मार्टफोन जो Android 16 का स्टेबल अपडेट पाने वाला बना, वह है Motorola Edge 60 Pro, जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। इसके बाद धीरे-धीरे यह अपडेट अन्य Edge सीरीज और G-सीरीज के मॉडल्स के लिए भी रोलआउट किया गया है।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में AI वाला Windows 11 लैपटॉप, Intel प्रोसेसर और लेटेस्ट फीचर्स

इन Motorola फोनों को मिल रहा है Android 16 अपडेट

लेटेस्ट अपडेट पाने वाले मोटोरोला डिवाइसेज की लिस्ट में नीचे दिए गए चुनिंदा मॉडल्स शामिल हैं।

- Motorola Edge 60 Pro

- Motorola Edge 60 Fusion

- Motorola Edge 50 Fusion

- Motorola Moto G (2025)

हालांकि फिलहाल यह लिस्ट छोटी है, लेकिन आने वाले हफ्तों में और मॉडल्स को इसमें जोड़ा जाएगा। कंपनी धीरे-धीरे बाकी डिवाइसेज के लिए भी अपडेट रिलीज करेगी। Motorola ने अपडेट की शुरुआत तो की है, लेकिन कंपनी यह नहीं बताती कि कौन से डिवाइस अगले बड़े Android अपडेट के लिए एलिजिबल होंगे।

ये भी पढ़ें:40 करोड़ Windows यूजर्स के लिए सबसे बड़ा अलर्ट, आपको भी फौरन लेना होगा ऐक्शन

चुनिंदा यूजर्स को करना होगा इंतजार

अगर आपके पास लिस्ट में दिए गए फोन हैं तो नया अपडेट मिल रहा है। बाकियों के लिए दिक्कत ये है कि कंपनी की ओर से कोई रोलआउट टाइमलाइन भी शेयर नहीं की जाती, जिससे यूजर्स को अंदाजा नहीं होता कि उनके फोन तक अपडेट कब पहुंचेगा।

हालांकि पिछले साल Motorola ने अपने कई स्मार्टफोन्स के लिए एक्सटेंडेड OS अपडेट देने का ऐलान किया था। अब यूजर्स यही उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी आने वाले समय में सॉफ्टवेयर सपोर्ट के मामले में और ट्रांसपैरेंसी लाएगी।

