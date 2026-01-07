Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Motorola announces Razr Fold book style foldable phone featuring two selfie camera
Motorola का बड़ा धमाका, लाया बुक-स्टाइल में खुलने वाला वाला धांसू फोन, मिलेगा दो सेल्फी कैमरा

Motorola का बड़ा धमाका, लाया बुक-स्टाइल में खुलने वाला वाला धांसू फोन, मिलेगा दो सेल्फी कैमरा

संक्षेप:

कंपनी का यह बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन कई जबर्दस्त फीचर्स के साथ आता है। इसमें 8.1 इंच का इनर डिस्प्ले दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसके अलावा फोन में दो सेल्फी कैमरा भी दिए गए हैं।

Jan 07, 2026 11:09 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Razr 60

Motorola Razr 60

  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.9 inches Display Size
amazon-logo

₹40990

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47507

₹54999

खरीदिये

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47998

₹54999

खरीदिये

Vivo V50 Elite Edition

Vivo V50 Elite Edition

  • check12 Gb RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹39999

खरीदिये

मोटोरोला ने अपना फोल्डेबल फोन से पर्दा उठा दिया है। इस फोन का नाम Motorola Razr Fold है। कंपनी ने इस फोन को CES 2026 में शोकेस किया है। कंपनी का यह बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन कई जबर्दस्त फीचर्स के साथ आता है। इसमें 8.1 इंच का इनर डिस्प्ले दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Razr 60

Motorola Razr 60

  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.9 inches Display Size
amazon-logo

₹40990

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47507

₹54999

खरीदिये

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47998

₹54999

खरीदिये

Vivo V50 Elite Edition

Vivo V50 Elite Edition

  • check12 Gb RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹39999

खरीदिये

इसके अलावा फोन में दो सेल्फी कैमरा भी दिए गए हैं। कंपनी ने इस फोन की कीमत का खुलासा तो अभी नहीं किया है, लेकिन इंडस्ट्री सोर्सेज के अनुसार इसकी शुरुआती कीमत 1500 डॉलर के आसपास हो सकती है। फोन का ग्लोबल लॉन्च इस साल गर्मी के मौसम में हो सकता है।

मोटोरोला रेजर फोल्ड

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी ने इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की सारी डीटेल्स को अभी शेयर नहीं किया है। जितनी जानकारी सामने आई है, उसके अनुसर फोन के एक्सटर्नल डिस्प्ले का साइज बंद रहने पर 6.56 इंच का है। स्क्रीन को स्टैंडर्ड कैंडी बार आस्पेक्ट रेशियो के साथ डिजाइन किया गया है। डिवाइस को ओपन करने पर इसका साइज 8.1 इंच का हो जाता है। यह 2K LTPO डिस्प्ले है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

2% OFF

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inches Display Size
flipkart-logo

₹41999

₹42999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:6000mAh की बैटरी और 50MP कैमरा वाला बजट 5G फोन, परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव

फोन का सॉफ्टवेयर अडैप्टिल लेआउट के साथ आता है और इसमें मोटो पेन अल्ट्रा स्टायलस का भी सपोर्ट दिया गया है। फोन में कंपनी 'Catch me up' और 'Next Move' जैसे ऑन-डिवाइस एआई फीचर भी दिए गए हैं। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड/मैक्रो कैमरा दे रही है। फोन में 50 मेगापिक्सल का एक 3x पेरिस्कोप कैमरा भी दिया गया है।

ये भी पढ़ें:सस्ता हुआ 7000mAh की बैटरी वाला यह वॉटरप्रूफ फोन, 2700 रुपये का डिस्काउंट

सेल्फी के लिए फोन में आपको दो कैमरे मिलेंगे। इनमें एक्सटर्नल डिस्प्ले पर दिया गया 32 मेगापिक्सल और इंटरनल डिस्प्ले पर दिया गया 20 मेगापिक्सल का कैमरा शामिल है। फोन डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ आएगा। कंपनी इस फोन को पैंटोन ब्लैकएंड और पैंटोन लिली वाइट कलर ऑप्शन में ऑफर करेगी।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Motorola

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।