Motorola का बड़ा धमाका, लाया बुक-स्टाइल में खुलने वाला वाला धांसू फोन, मिलेगा दो सेल्फी कैमरा
कंपनी का यह बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन कई जबर्दस्त फीचर्स के साथ आता है। इसमें 8.1 इंच का इनर डिस्प्ले दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसके अलावा फोन में दो सेल्फी कैमरा भी दिए गए हैं।
मोटोरोला ने अपना फोल्डेबल फोन से पर्दा उठा दिया है। इस फोन का नाम Motorola Razr Fold है। कंपनी ने इस फोन को CES 2026 में शोकेस किया है। कंपनी का यह बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन कई जबर्दस्त फीचर्स के साथ आता है। इसमें 8.1 इंच का इनर डिस्प्ले दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है।
इसके अलावा फोन में दो सेल्फी कैमरा भी दिए गए हैं। कंपनी ने इस फोन की कीमत का खुलासा तो अभी नहीं किया है, लेकिन इंडस्ट्री सोर्सेज के अनुसार इसकी शुरुआती कीमत 1500 डॉलर के आसपास हो सकती है। फोन का ग्लोबल लॉन्च इस साल गर्मी के मौसम में हो सकता है।
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
कंपनी ने इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की सारी डीटेल्स को अभी शेयर नहीं किया है। जितनी जानकारी सामने आई है, उसके अनुसर फोन के एक्सटर्नल डिस्प्ले का साइज बंद रहने पर 6.56 इंच का है। स्क्रीन को स्टैंडर्ड कैंडी बार आस्पेक्ट रेशियो के साथ डिजाइन किया गया है। डिवाइस को ओपन करने पर इसका साइज 8.1 इंच का हो जाता है। यह 2K LTPO डिस्प्ले है।
फोन का सॉफ्टवेयर अडैप्टिल लेआउट के साथ आता है और इसमें मोटो पेन अल्ट्रा स्टायलस का भी सपोर्ट दिया गया है। फोन में कंपनी 'Catch me up' और 'Next Move' जैसे ऑन-डिवाइस एआई फीचर भी दिए गए हैं। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड/मैक्रो कैमरा दे रही है। फोन में 50 मेगापिक्सल का एक 3x पेरिस्कोप कैमरा भी दिया गया है।
सेल्फी के लिए फोन में आपको दो कैमरे मिलेंगे। इनमें एक्सटर्नल डिस्प्ले पर दिया गया 32 मेगापिक्सल और इंटरनल डिस्प्ले पर दिया गया 20 मेगापिक्सल का कैमरा शामिल है। फोन डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ आएगा। कंपनी इस फोन को पैंटोन ब्लैकएंड और पैंटोन लिली वाइट कलर ऑप्शन में ऑफर करेगी।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
