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Motorola के इन 44 फोन को मिलने वाला Android 17 अपडेट, पुराने फोन बनेंगे सुपरफोन, तुरंत चेक करें List

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Motorola की Razr, Edge और Moto G सीरीज के कई स्मार्टफोन्स को Android 17 मिलने की उम्मीद है। Android 17 अपडेट मिलने के बाद यूजर्स को बेहतर बैटरी लाइफ, मजबूत सिक्योरिटी, ज्यादा स्मूद एनिमेशन और नए कस्टमाइजेशन फीचर्स मिलेंगे।

Motorola के इन 44 फोन को मिलने वाला Android 17 अपडेट, पुराने फोन बनेंगे सुपरफोन, तुरंत चेक करें List

Motorola स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। Google जल्द ही Android 17 का स्टेबल वर्जन जारी करने वाला है यह अपडेट Motorola के कुछ फोन्स को मिलेगा। अभी तक Motorola ने आधिकारिक तौर पर Android 17 पाने वाले डिवाइसेज की लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन कंपनी की मौजूदा सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी के आधार पर संभावित डिवाइसेज की एक लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में Motorola के प्रीमियम Razr फोल्डेबल फोन्स से लेकर Edge सीरीज और कई Moto G स्मार्टफोन्स शामिल हैं। नया अपडेट बेहतर सिक्योरिटी, स्मूद परफॉर्मेंस, नए कस्टमाइजेशन फीचर्स और कई AI बेस्ड सुविधाएं लेकर आ सकता है। ऐसे में Motorola यूजर्स जानना चाहते हैं कि उनका फोन इस लिस्ट में शामिल है या नहीं।

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Motorola Razr सीरीज के इन फोन्स को मिल सकता है Android 17

Motorola Razr 70

Motorola Razr 70+

Motorola Razr 70 Ultra

Motorola Razr 60

Motorola Razr+ 2025

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 50

Motorola Razr 50 Ultra

ये सभी डिवाइसेज कंपनी की नई अपडेट पॉलिसी के तहत Android 17 के लिए योग्य हैं।

Edge सीरीज यूजर्स के लिए भी खुशखबरी

Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 Pro

Motorola Edge 70 Pro+

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion+

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Neo

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge (2026)

Motorola Edge (2025)

इन डिवाइसेज को कंपनी की सॉफ्टवेयर सपोर्ट पॉलिसी के आधार पर Android 17 मिलने की उम्मीद है।

Moto G सीरीज के कौन-कौन से फोन होंगे शामिल

Motorola की बजट और मिड-रेंज Moto G सीरीज के कई मॉडल भी Android 17 अपडेट पा सकते हैं। इनमें शामिल हैं:

Moto G Stylus 5G (2026)

Moto G Stylus 5G (2025)

Moto G Power 5G (2026)

Moto G Power 5G (2025)

Moto G Play (2026)

Moto G (2026)

Moto G (2025)

Moto G87

Moto G86

Moto G77

Moto G75

Moto G67

Moto G57

Moto G57 Power

Moto G47

Moto G37

Moto G37 Power

टैबलेट और अन्य डिवाइसेज भी शामिल

Moto Pad (2026)

Moto Pad 60 Neo

Motorola ThinkPhone 25

Motorola Signature

Android 17 कब तक मिलेगा

Google के Android 17 का स्टेबल वर्जन जून 2026 के आसपास जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद Motorola अपने इंटरफेस और फीचर्स के साथ अपडेट को तैयार करेगा। Motorola डिवाइसेज के लिए Android 17 रोलआउट सितंबर 2026 के आसपास शुरू हो सकता है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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