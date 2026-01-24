Hindustan Hindi News
मोटोरोला, सैमसंग के दो बेहतरीन 5G फोन, कीमत 10 हजार से कम, मिलेगी 7000mAh तक की बैटरी

मोटोरोला, सैमसंग के दो बेहतरीन 5G फोन, कीमत 10 हजार से कम, मिलेगी 7000mAh तक की बैटरी

संक्षेप:

इन फोन की कीमत 10 हजार रुपये से कम है। इनमें आपको 7000mAh तक की बैटरी मिलेगी। इन फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इन फोन का प्रोसेसर और डिस्प्ले भी शानदार है। ये फोन 8जीबी तक की रैम ऑफर करते हैं।

Jan 24, 2026 12:43 pm IST
10 हजार रुपये से कम के बजट में सैमसंग या मोटोरोला का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको दो जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत 10 हजार रुपये से कम है। इनमें आपको 7000mAh तक की बैटरी मिलेगी। इन फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इन फोन का प्रोसेसर और डिस्प्ले भी शानदार है। तो आइए जानते हैं मोटोरोला और सैमसंग के इन फोन के बारे में।

Samsung Galaxy M06 5G

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 9999 रुपये है। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी इस फोन में 720x1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का एचडी+ LCD पैनल दे रही है। यह डिस्प्ले 800 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। फोन 6जीबी तक की LPDDR4x रैम और 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। फोन डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट पर काम करता है।

samsung galaxy m06 5g

इसमें फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।

MOTOROLA G06 Power

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन फ्लिपकार्ट पर 7999 रुपये में मिल रहा है। इस फोन में आपको 6.88 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 600 निट्स का है। यह डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन 4जीबी LPDDR4X रैम, 64जीबी के स्टोरेज से लैस है और इसमें 4जीबी वर्चुअल रैम से लैस है। इससे फोन की टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है। फोन हीलियो G81 अल्ट्रा प्रोसेसर पर काम करता है।

Motorola G06 Power
ये भी पढ़ें:सैमसंग का शानदार ऑफर, लॉन्च प्राइस से ₹3 हजार सस्ता हुआ 5G फोन, गजब हैं फीचर

फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:टॉप 3 किफायती टीवी, सबसे सस्ते वाले की कीमत मात्र ₹7799, लिस्ट में एलजी भी
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं।
