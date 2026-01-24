मोटोरोला, सैमसंग के दो बेहतरीन 5G फोन, कीमत 10 हजार से कम, मिलेगी 7000mAh तक की बैटरी
इन फोन की कीमत 10 हजार रुपये से कम है। इनमें आपको 7000mAh तक की बैटरी मिलेगी। इन फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इन फोन का प्रोसेसर और डिस्प्ले भी शानदार है। ये फोन 8जीबी तक की रैम ऑफर करते हैं।
10 हजार रुपये से कम के बजट में सैमसंग या मोटोरोला का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको दो जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत 10 हजार रुपये से कम है। इनमें आपको 7000mAh तक की बैटरी मिलेगी। इन फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इन फोन का प्रोसेसर और डिस्प्ले भी शानदार है। तो आइए जानते हैं मोटोरोला और सैमसंग के इन फोन के बारे में।
Samsung Galaxy M06 5G
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 9999 रुपये है। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी इस फोन में 720x1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का एचडी+ LCD पैनल दे रही है। यह डिस्प्ले 800 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। फोन 6जीबी तक की LPDDR4x रैम और 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। फोन डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट पर काम करता है।
इसमें फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।
MOTOROLA G06 Power
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन फ्लिपकार्ट पर 7999 रुपये में मिल रहा है। इस फोन में आपको 6.88 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 600 निट्स का है। यह डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन 4जीबी LPDDR4X रैम, 64जीबी के स्टोरेज से लैस है और इसमें 4जीबी वर्चुअल रैम से लैस है। इससे फोन की टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है। फोन हीलियो G81 अल्ट्रा प्रोसेसर पर काम करता है।
फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
