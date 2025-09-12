₹12,999 में 11-इंच स्क्रीन, 7040mAh बैटरी, 4 स्पीकर और Stylus के साथ Motorola Pad की धांसू एंट्री Motorola 7040mAh Battery Moto Pad 60 Neo Launched in India with 11 inch display 4 speakers stylus price 12999 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
₹12,999 में 11-इंच स्क्रीन, 7040mAh बैटरी, 4 स्पीकर और Stylus के साथ Motorola Pad की धांसू एंट्री

Motorola ने भारत में Pad 60 Neo लॉन्च की घोषणा कर दिया है। यह पैड 22 सितंबर से Flipkart पर सेल किया जाएगा। फीचर्स में 11 इंच की 90Hz डिस्प्ले, 7040mAh बैटरी, 68W फास्ट चार्जिंग, चार स्पीकर्स और Moto Pen शामिल हैं।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 02:49 PM
टैबलेट मार्केट में Motorola ने एक नया Pad 60 Neo टैबलेट भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाला है। मोटो पैड 60 नियो एक ही स्टोरेज वेरिएंट और कलर में उपलब्ध होगा। Pad 60 Neo में 7,040mAh की बैटरी है और यह ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 चिपसेट है, जिसे 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। इस पैड के साथ Moto Pen मिलेगा, जिससे नोट्स लेना या ड्रॉ करना आसान हो जाता है। पैड में चार स्पीकर्स और Dolby Atmos की मौज़ूदगी से साउंड क्वालिटी भी शानदार होगी। चलिए अब आपको डिटेल में बताते हैं पैड की कीमत और फीचर्स के बारे में:

Moto Pad 60 Neo की कीमत और पहली सेल

भारत में मोटो पैड 60 नियो की कीमत 17,999 रुपये है और यह 8GB + 128GB रैम और स्टोरेज के एक ही वेरिएंट में उपलब्ध है। हालांकि शुरुआती ऑफर के साथ कंपनी इस टैबलेट को 12,999 रुपये में उपलब्ध करा रही है, जिसमें अन्य बैंक ऑफर्स भी शामिल हैं।

भारत में, मोटो पैड 60 नियो केवल पैनटोन ब्रॉन्ज़ ग्रीन रंग में उपलब्ध होगा। यह टैबलेट फ्लिपकार्ट, मोटोरोला की वेबसाइट और अन्य रिटेल चैनलों पर उपलब्ध होगा।

Moto Pad 60 Neo के फीचर्स और स्पेक्स

Moto Pad 60 Neo में 11-इंच की 2.5K स्क्रीन दी गई है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। टैबलेट का डिजाइन स्लिम है, मोटाई लगभग 6.9mm है और वजन करीब 490 ग्राम है। इस टैबलेट को MediaTek Dimensity 6300 SoC पर बनाया गया है, जो कि 5G सपोर्ट के साथ आता है। यह चिपसेट रोज़मर्रा के इस्तेमाल जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग, ब्राउज़िंग और मल्टीटास्किंग के लिए सक्षम है। Moto Pad 60 Neo Smart Connect फीचर्स जैसे Cross Control और File Transfer को सपोर्ट करेगा, जिससे टैबलेट का उपयोग और भी स्मार्ट बनेगा।

Moto Pad 60 Neo में चार स्पीकर्स दिए गए हैं, जो Dolby Atmos सपोर्ट के साथ हैं। ऑडियो क्वालिटी का ध्यान रखा गया है। साथ ही टैबलेट के साथ Moto Pen बॉक्स में मिलेगा। बैटरी की बात करें तो इसमें 7040mAh की बैटरी है वीडियो देखने, पढ़ाई करने, ब्राउज़िंग आदि आसानी से पूरा दिन चलता है। चार्जिंग के लिए 68W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, जिससे बैटरी जल्दी भर जाएगी। चाजर इन-बॉक्स मिलेगा, जिससे चार्जर खरीदने की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी।

Motorola
