₹8999 में Motorola का 5G फोन, 50MP कैमरा और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले

मोटोरोला का 5G स्मार्टफोन ग्राहकों को 9000 रुपये से कम कीमत पर खरीदने का मौका दिया गया है। Moto G35 5G को 50MP और 120Hz डिस्प्ले के साथ सस्ते में खरीदा जा सकता है।

कम कीमत पर धांसू 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपको बड़ा मौका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर मिल रहा है। यहां से आप मोटोरोला जैसे भरोसेमंद ब्रैंड का फोन Motorola G35 5G अब 9000 रुपये से भी कम कीमत पर खरीद सकते हैं। आइए आपको इस डील के बारे में विस्तार से बताते हैं और जानते हैं कि इस फोन के फीचर्स क्या हैं।

मोटोरोला की ओर से बजट सेगमेंट में 5G कनेक्टिविटी Motorola G35 5G के साथ ऑफर की जा रही है। अगर आप Airtel, Jio या अन्य कंपनियों के अनलिमिटेड 5G डाटा ऑफर्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास 5G स्मार्टफोन होना जरूरी है। सस्ते के चक्कर में अब 4G डिवाइस खरीदने की भूल आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसी कीमत में अब ब्रैंडेड 5G फोन आपका हो सकता है।

इतनी कीमत पर मिल रहा Motorola G35 5G मोटोरोला बजट फोन को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर 8,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसके लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान किया जाए तो 5 प्रतिशत कैशबैक भी दिया गया है और इसकी कीमत और भी कम हो जाएगी। पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में 7,850 रुपये तक की छूट मिल सकती है और इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी।

फोन तीन कलर ऑप्शंस- ग्वावा रेड, लीफ ग्रीन और मिडनाइट ब्लैक में खरीदा जा सकता है।