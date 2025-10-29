Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Motorola 5G phone under 10000 rupees Check the Moto G35 5G deal
₹10 हजार से कम में Motorola का 5G फोन, बार-बार नहीं मिलेगा ऐसा डिस्काउंट

₹10 हजार से कम में Motorola का 5G फोन, बार-बार नहीं मिलेगा ऐसा डिस्काउंट

संक्षेप: मोटोरोला का 5G फोन Moto G35 5G ग्राहकों को 10 हजार रुपये से कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इस फोन को Flipkart पर सस्ते में लिस्ट किया गया है 

Wed, 29 Oct 2025 03:03 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कम कीमत पर धाकड़ 5G फोन खरीदना चाहते हैं तो Motorola G35 5G पर मिल रही डील आपको खूब पसंद आएगी। इस डिवाइस में 50MP क्वॉड पिक्सल कैमरा सेटअप और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन एक दर्जन 5G बैंड्स का सपोर्ट देता है, जिससे Jio, Airtel और Vi सभी का 5G नेटवर्क ऐक्सेस किया जा सकता है।

नया फोन खरीदते वक्त ध्यान रहे कि वह 5G सपोर्ट करे क्योंकि आप केवल उन्हीं फोन्स में अनलिमिटेड 5G डाटा और हाई-स्पीड इंटरनेट ऐक्सेस कर सकते हैं, जिनमें 5G कनेक्टिविटी मिलती है। अब तो बजट सेगमेंट में भी एडवांस्ड फीचर्स वाले 5G फोन मिल रहे हैं। Motorola का डिवाइस धाकड़ छूट के बाद बढ़िया डील ऑफर कर रहा है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में कर्व्ड डिस्प्ले और 32MP सेल्फी कैमरा वाला Motorola फोन

इन ऑफर्स के साथ एक्सट्रा डिस्काउंट भी

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर Motorola G35 5G को 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वेरियंट में 9,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इस फोन के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में यूजर्स को 5 प्रतिशत का कैशबैक दिया जा रहा है और इसकी कीमत और भी कम हो जाएगी। पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में इसपर 7,450 रुपये तक छूट मिल सकती है।

ध्यान रहे, एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसे ग्वावा रेड, लीफ ग्रीन और मिडनाइट ब्लैक में उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:₹10 हजार से कम में बेस्ट स्मार्टफोन डील्स! Samsung और Motorola सब लिस्ट में

ऐसे हैं Moto G35 5G के स्पेसिफिकेशंस

मोटोरोला स्मार्टफोन में 6.72 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ दिया गया है। इस डिवाइस में Unisoc T760 प्रोसेसर मिल रहा है और 8GB तक रैम मिलती है। इस फोन के बैक पैनल पर 50MP मेन और 8MP सेकेंडरी सेंसर वाला डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इस फोन में 16MP सेल्फी कैमरा मिलता है और 5000mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी इसका हिस्सा है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Motorola Smartphone Smartphones अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।