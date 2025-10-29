₹10 हजार से कम में Motorola का 5G फोन, बार-बार नहीं मिलेगा ऐसा डिस्काउंट

संक्षेप: मोटोरोला का 5G फोन Moto G35 5G ग्राहकों को 10 हजार रुपये से कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इस फोन को Flipkart पर सस्ते में लिस्ट किया गया है

कम कीमत पर धाकड़ 5G फोन खरीदना चाहते हैं तो Motorola G35 5G पर मिल रही डील आपको खूब पसंद आएगी। इस डिवाइस में 50MP क्वॉड पिक्सल कैमरा सेटअप और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन एक दर्जन 5G बैंड्स का सपोर्ट देता है, जिससे Jio, Airtel और Vi सभी का 5G नेटवर्क ऐक्सेस किया जा सकता है।

नया फोन खरीदते वक्त ध्यान रहे कि वह 5G सपोर्ट करे क्योंकि आप केवल उन्हीं फोन्स में अनलिमिटेड 5G डाटा और हाई-स्पीड इंटरनेट ऐक्सेस कर सकते हैं, जिनमें 5G कनेक्टिविटी मिलती है। अब तो बजट सेगमेंट में भी एडवांस्ड फीचर्स वाले 5G फोन मिल रहे हैं। Motorola का डिवाइस धाकड़ छूट के बाद बढ़िया डील ऑफर कर रहा है।

इन ऑफर्स के साथ एक्सट्रा डिस्काउंट भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर Motorola G35 5G को 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वेरियंट में 9,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इस फोन के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में यूजर्स को 5 प्रतिशत का कैशबैक दिया जा रहा है और इसकी कीमत और भी कम हो जाएगी। पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में इसपर 7,450 रुपये तक छूट मिल सकती है।

ध्यान रहे, एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसे ग्वावा रेड, लीफ ग्रीन और मिडनाइट ब्लैक में उपलब्ध है।