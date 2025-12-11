16GB रैम और 50MP के तीन रियर कैमरे, लॉन्च होते ही छा जाएगा यह Moto फोन
Motorola तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। खबर है कि मोटोरोला आने वाले हफ्तों में ग्लोबल मार्केट के लिए Motorola Edge 70 Ultra को लॉन्च करेगा। इसी डिवाइस को Moto X70 Ultra के नाम से रीब्रांड किया जा सकता है। अब तक, अफवाहों में इसकी डिटेल्स थोड़ी-थोड़ी करके लीक हो रही थीं। लेकिन, टिप्स्टर बाल्ड पांडा की तरफ से सामने आए एक नई लीक में इसके डिस्प्ले, चिपसेट, कैमरा सेटअप और कलर ऑप्शन के बारे में और डिटेल्स सामने आई है।
Moto X70 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)
बड़ा OLED डिस्प्ले, 16GB रैम
टिप्स्टर के अनुसार, Moto X70 Ultra में 6.7-इंच का फ्लैट OLED पैनल होगा जो 1.5K रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देगा। यह स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट का इस्तेमाल करने वाले शुरुआती फोन्स में से एक होगा।
बता दें कि इस डिवाइस को हाल ही में गीकबेंच बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर बताए गए चिपसेट, 16GB रैम और Android 16 के साथ देखा गया था। फिलहाल, डिवाइस की बैटरी साइज और चार्जिंग कैपेबिलिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
रियर में 50 मेगापिक्सेल के तीन कैमरे
लीक के मुताबिक, X70 Ultra के रियर कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा।
पहले देखे गए ब्लैक और ग्रीन शेड्स के अलावा, X70 Ultra के ब्रॉन्ज ऑप्शन में भी आने की उम्मीद है। पिछली रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह एक पतला और हल्का डिवाइस होगा। ऐसी भी अफवाह है कि इसमें स्टाइलस का सपोर्ट होगा।
जैसा कि ऊपर बताया गया है, X70 Ultra को ग्लोबली Edge 70 Ultra के नाम से रीब्रांड किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, टिप्स्टर इवान ब्लास का दावा है कि मोटोरोला इस हैंडसेट को एज ब्रांडिंग के तहत लॉन्च नहीं कर सकता है। इसके बजाय, कंपनी इसे एक नई मोटोरोला सिग्नेचर लाइनअप के पहले मॉडल के तौर पर पेश कर सकती है, जो इसकी प्रीमियम रेंज के लिए एक नई पहचान का संकेत होगा।
कब लॉन्च होंगे फोन
लॉन्च टाइमलाइन अभी कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि Moto X70 Ultra / Edge 70 Ultra 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च होगा।
