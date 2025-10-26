खुल गया राज, इतनी होगी Motorola के सबसे पतले फोन की कीमत, बुकिंग शुरू

संक्षेप: Moto X70 Air चीन में 31 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले, यह फोन प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है, जिससे डिवाइस के वेरिएंट और कीमत का खुलासा हो गया है। यह Motorola Edge 70 का रीब्रांडेड वर्जन है, जिसे 5 नवंबर को ग्लोबली लॉन्च किया जाना है।

Moto X70 Air चीन में 31 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले, यह फोन प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है, जिससे डिवाइस के वेरिएंट और कीमत का खुलासा हो गया है। जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि X70 Air, Motorola Edge 70 का रीब्रांडेड वर्जन है, जिसे 5 नवंबर को ग्लोबली लॉन्च किया जाना है। आइए X70 Air के वेरिएंट, कीमत और स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है...

इतनी है Moto X70 Air के अलग-अलग वेरिएंट की कीमत गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार,Moto X70 Air अब लेनोवो मॉल और जेडी डॉट कॉम जैसे प्लेटफॉर्म पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। यह स्मार्टफोन दो कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। इसके 12GB+256GB की कीमत 2,599 युआन (लगभग 32,000 रुपये) और 12GB+512GB की कीमत 2,899 युआन (लगभग 36,000 रुपये) है। इसे गैजेट ग्रे, लिली पैड और ब्रॉन्ज ग्रीन जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है।

Moto X70 Air के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स अपकमिंग Moto X70 Air फोन में 1.5K (1220x2712 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस वाला 6.7-इंच pOLED डिस्प्ले है। पैनटोन-सर्टिफाइड पैनल SGS आई-केयर प्रोटेक्शन और स्मूद अनलॉकिंग के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्रदान करता है।

X70 Air एंड्रॉयड 16 पर चलता है और इसमें स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 चिपसेट, LPDDR5x रैम और UFS 3.1 स्टोरेज है। गर्मी को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए, इसमें एक 3D वेपर चैंबर दिया गया है। फोन में 4800mAh की बैटरी है जो 68W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

कैमरे की बात करें तो इसमें 50-मेगापिक्सेल का सैमसंग S5KGNJ मेन सेंसर, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस और सेल्फी के लिए 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। इसके अलावा, इसमें 5G कनेक्टिविटी, वाई-फाई, ब्लूटूथ, एनएफसी, जीपीएस, ओटीजी और यूएसबी टाइप-सी सपोर्ट शामिल हैं।