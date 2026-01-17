Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़moto watch confirmed to launch in india on 23 jan check details
भारत में आते ही छा जाएगी Moto Watch, इस दिन होगी लॉन्च, पहली जिसमें यह खूबी

भारत में आते ही छा जाएगी Moto Watch, इस दिन होगी लॉन्च, पहली जिसमें यह खूबी

संक्षेप:

मोटोरोला ने कंफर्म किया है कि 23 जनवरी को भारत में अपना अगले Motorola Signature स्मार्टफोन के साथ नई स्मार्टवॉच Moto Watch भी लॉन्च करेगा। अपकमिंग वॉच में रोल OLED स्क्रीन के साथ ढेर सारे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स और वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है।

Jan 17, 2026 03:28 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

66% OFF

Fastrack Limitless FS2 Pro 1.96" AMOLED Smart Watch with BT Calling, AI Voice Assistant, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Fast Charge, Health Tracking, – Smartwatch for Men & Women (Beige)

Fastrack Limitless FS2 Pro 1.96" AMOLED Smart Watch with BT Calling, AI Voice Assistant, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Fast Charge, Health Tracking, – Smartwatch for Men & Women (Beige)

  • checkFastrack Limitless FS2 Pro 1.96" AMOLED Smart Watch with BT Calling
  • checkAI Voice Assistant
  • check100+ Sports Modes
amazon-logo

₹2745

₹7995

खरीदिये

discount

17% OFF

Motorola Moto Watch 120 - Premium Bluetooth Smartwatch with AMOLED Display, 10-Day Battery, Heart Rate & SpO2 Tracking, Fitness & Health Monitoring, Compatible with Android and iPhone - Rose Gold

Motorola Moto Watch 120 - Premium Bluetooth Smartwatch with AMOLED Display, 10-Day Battery, Heart Rate & SpO2 Tracking, Fitness & Health Monitoring, Compatible with Android and iPhone - Rose Gold

  • checkMotorola Moto Watch 120 - Premium Bluetooth Smartwatch with AMOLED Display
  • check10-Day Battery
  • checkHeart Rate & SpO2 Tracking
amazon-logo

₹19500

₹23500

खरीदिये

discount

26% OFF

Motorola Moto Watch 70 - Health and Fitness Smartwatch for Every Day Wear, Advanced Health Features, Up to 10 Days Battery Life - Compatible with Android and iOS, Phantom Black

Motorola Moto Watch 70 - Health and Fitness Smartwatch for Every Day Wear, Advanced Health Features, Up to 10 Days Battery Life - Compatible with Android and iOS, Phantom Black

  • checkMotorola Moto Watch 70 - Health and Fitness Smartwatch for Every Day Wear
  • checkAdvanced Health Features
  • checkUp to 10 Days Battery Life - Compatible with Android and iOS
amazon-logo

₹11097

₹14981

खरीदिये

discount

50% OFF

Fastrack Volt S1 Smart Watch for Man and Women Latest with 1.83" Display, Silicone Strap, BT Calling, 100+ Sports Modes, Heart Rate, SpO2, IP68, Ideal Smartwatch for Boys and Girls (Beige)

Fastrack Volt S1 Smart Watch for Man and Women Latest with 1.83" Display, Silicone Strap, BT Calling, 100+ Sports Modes, Heart Rate, SpO2, IP68, Ideal Smartwatch for Boys and Girls (Beige)

  • checkFastrack Volt S1 Smart Watch for Man and Women Latest with 1.83" Display
  • checkSilicone Strap
  • checkBT Calling
amazon-logo

₹1499

₹2995

खरीदिये

discount

26% OFF

Motorola Moto Watch 120 - Premium Smartwatch for Men with AMOLED Display, 10-Day Battery, Heart Rate & SpO2 Tracking, Fitness & Health Monitoring, Compatible with iPhone - Phantom Black

Motorola Moto Watch 120 - Premium Smartwatch for Men with AMOLED Display, 10-Day Battery, Heart Rate & SpO2 Tracking, Fitness & Health Monitoring, Compatible with iPhone - Phantom Black

  • checkMotorola Moto Watch 120 - Premium Smartwatch for Men with AMOLED Display
  • check10-Day Battery
  • checkHeart Rate & SpO2 Tracking
amazon-logo

₹18658

₹25188

खरीदिये

मोटोरोला ने कंफर्म किया है कि 23 जनवरी को भारत में अपना अगले Motorola Signature स्मार्टफोन के साथ नई स्मार्टवॉच Moto Watch भी लॉन्च करेगा। अपकमिंग वॉच में रोल OLED स्क्रीन के साथ ढेर सारे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स और वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। अपकमिंग वॉच में क्या होगा खास, चलिए डिटेल में जानते हैं...

सम्बंधित सुझाव

discount

66% OFF

Fastrack Limitless FS2 Pro 1.96" AMOLED Smart Watch with BT Calling, AI Voice Assistant, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Fast Charge, Health Tracking, – Smartwatch for Men & Women (Beige)

Fastrack Limitless FS2 Pro 1.96" AMOLED Smart Watch with BT Calling, AI Voice Assistant, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Fast Charge, Health Tracking, – Smartwatch for Men & Women (Beige)

  • checkFastrack Limitless FS2 Pro 1.96" AMOLED Smart Watch with BT Calling
  • checkAI Voice Assistant
  • check100+ Sports Modes
amazon-logo

₹2745

₹7995

खरीदिये

discount

17% OFF

Motorola Moto Watch 120 - Premium Bluetooth Smartwatch with AMOLED Display, 10-Day Battery, Heart Rate & SpO2 Tracking, Fitness & Health Monitoring, Compatible with Android and iPhone - Rose Gold

Motorola Moto Watch 120 - Premium Bluetooth Smartwatch with AMOLED Display, 10-Day Battery, Heart Rate & SpO2 Tracking, Fitness & Health Monitoring, Compatible with Android and iPhone - Rose Gold

  • checkMotorola Moto Watch 120 - Premium Bluetooth Smartwatch with AMOLED Display
  • check10-Day Battery
  • checkHeart Rate & SpO2 Tracking
amazon-logo

₹19500

₹23500

खरीदिये

discount

26% OFF

Motorola Moto Watch 70 - Health and Fitness Smartwatch for Every Day Wear, Advanced Health Features, Up to 10 Days Battery Life - Compatible with Android and iOS, Phantom Black

Motorola Moto Watch 70 - Health and Fitness Smartwatch for Every Day Wear, Advanced Health Features, Up to 10 Days Battery Life - Compatible with Android and iOS, Phantom Black

  • checkMotorola Moto Watch 70 - Health and Fitness Smartwatch for Every Day Wear
  • checkAdvanced Health Features
  • checkUp to 10 Days Battery Life - Compatible with Android and iOS
amazon-logo

₹11097

₹14981

खरीदिये

discount

50% OFF

Fastrack Volt S1 Smart Watch for Man and Women Latest with 1.83" Display, Silicone Strap, BT Calling, 100+ Sports Modes, Heart Rate, SpO2, IP68, Ideal Smartwatch for Boys and Girls (Beige)

Fastrack Volt S1 Smart Watch for Man and Women Latest with 1.83" Display, Silicone Strap, BT Calling, 100+ Sports Modes, Heart Rate, SpO2, IP68, Ideal Smartwatch for Boys and Girls (Beige)

  • checkFastrack Volt S1 Smart Watch for Man and Women Latest with 1.83" Display
  • checkSilicone Strap
  • checkBT Calling
amazon-logo

₹1499

₹2995

खरीदिये

discount

26% OFF

Motorola Moto Watch 120 - Premium Smartwatch for Men with AMOLED Display, 10-Day Battery, Heart Rate & SpO2 Tracking, Fitness & Health Monitoring, Compatible with iPhone - Phantom Black

Motorola Moto Watch 120 - Premium Smartwatch for Men with AMOLED Display, 10-Day Battery, Heart Rate & SpO2 Tracking, Fitness & Health Monitoring, Compatible with iPhone - Phantom Black

  • checkMotorola Moto Watch 120 - Premium Smartwatch for Men with AMOLED Display
  • check10-Day Battery
  • checkHeart Rate & SpO2 Tracking
amazon-logo

₹18658

₹25188

खरीदिये

moto watch की खासियत

इसमें 1.4-इंच की OLED स्क्रीन है, जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आती है, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि यह इस सेगमेंट की एकमात्र ऐसी स्मार्टवॉच है, जिसमें यह फीचर है। इस स्मार्टवॉच में डिटेल में हेल्थ इनसाइट्स होंगी, जिसमें स्टेप्स, नींद, स्ट्रेस, हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग शामिल हैं, जो पोलर द्वारा पावर्ड है, जो अपनी स्मार्टवॉच और हार्ट रेट सेंसर के लिए पॉपुलर है।

moto watch india launch
ये भी पढ़ें:900W स्पीकर घर में देगा थिएटर जैसा मजा, सेल में 87 फीसदी की छूट; 75 हजार है MRP
ये भी पढ़ें:पार्टी में मचाएं धूम, आधी से कम कीमत में मिल रहे ये Speakers, लिस्ट में JBL भी

यह डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग के साथ आएगा, और इसमें 1 ATM प्रेशर रेटिंग भी होगी। यह स्मार्टवॉच एक बार चार्ज करने पर 7 दिनों तक की बैटरी लाइफ देती है, और इसमें डुअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस भी है जो आउटडोर वर्कआउट के लिए सटीक ट्रैकिंग प्रदान करती है।

सम्बंधित सुझाव

discount

55% OFF

SHOPSBEST Smart Fitness S Watch for Motorola Moto E40, Original Sports Touchscreen Smart Watch, Bluetooth, 1.3" OLED Display, Heart Rate Sensor, Sleep Monitor, Black

SHOPSBEST Smart Fitness S Watch for Motorola Moto E40, Original Sports Touchscreen Smart Watch, Bluetooth, 1.3" OLED Display, Heart Rate Sensor, Sleep Monitor, Black

  • checkSHOPSBEST Smart Fitness S Watch for Motorola Moto E40
  • checkOriginal Sports Touchscreen Smart Watch
  • checkBluetooth
amazon-logo

₹999

₹2199

खरीदिये

discount

93% OFF

Fire-Boltt Ninja Call Pro Max Bluetooth Calling Smart Watch, 2.01" HD Display, 120+ Sports Modes, Health Suite, AI Voice Assistance, SpO2 & Heart Rate Monitor Smartwatch for Men & Women - Grey

Fire-Boltt Ninja Call Pro Max Bluetooth Calling Smart Watch, 2.01" HD Display, 120+ Sports Modes, Health Suite, AI Voice Assistance, SpO2 & Heart Rate Monitor Smartwatch for Men & Women - Grey

  • checkFire-Boltt Ninja Call Pro Max Bluetooth Calling Smart Watch
  • check2.01" HD Display
  • check120+ Sports Modes
amazon-logo

₹1099

₹14999

खरीदिये

discount

55% OFF

Smart Fitness Watch For Motorola Moto G60 / Motorola Moto G 60 Original Sports Touchscreen Smart Watch Bluetooth 1.3" Smart watch LED with Daily Activity Tracker, Heart Rate Sensor, Sleep Monitor and Basic Functionality for All Boys & Girls Wristband - (URC, 1D-116, Black)

Smart Fitness Watch For Motorola Moto G60 / Motorola Moto G 60 Original Sports Touchscreen Smart Watch Bluetooth 1.3" Smart watch LED with Daily Activity Tracker, Heart Rate Sensor, Sleep Monitor and Basic Functionality for All Boys & Girls Wristband - (URC, 1D-116, Black)

  • checkSmart Fitness Watch For Motorola Moto G60 / Motorola Moto G 60 Original Sports Touchscreen Smart Watch Bluetooth 1.3" Smart watch LED with Daily Activity Tracker
  • checkHeart Rate Sensor
  • checkSleep Monitor and Basic Functionality for All Boys & Girls Wristband - (URC
amazon-logo

₹999

₹2199

खरीदिये

discount

52% OFF

OnePlus Watch 2 with Wear OS 4,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs battery life,1.43’’ AMOLED Display, Stainless Steel & Sapphire Crystal build,Dual Frequency GPS, 5 ATM, IP68 & BT Calling (Black Steel)

OnePlus Watch 2 with Wear OS 4,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs battery life,1.43’’ AMOLED Display, Stainless Steel & Sapphire Crystal build,Dual Frequency GPS, 5 ATM, IP68 & BT Calling (Black Steel)

  • checkOnePlus Watch 2 with Wear OS 4
  • checkSnapdragon W5 Chipset
  • checkUpto 100hrs battery life
amazon-logo

₹13495

₹27999

खरीदिये

discount

87% OFF

Boat Lunar Discovery w/ 1.39" (3.5 cm) HD Display, Turn-by-Turn Navigation, DIY Watch Face Studio, Bluetooth Calling, Emergency SOS, QR Tray, Smart Watch for Men & Women(Active Black)

Boat Lunar Discovery w/ 1.39" (3.5 cm) HD Display, Turn-by-Turn Navigation, DIY Watch Face Studio, Bluetooth Calling, Emergency SOS, QR Tray, Smart Watch for Men & Women(Active Black)

  • checkBoat Lunar Discovery w/ 1.39" (3.5 cm) HD Display
  • checkTurn-by-Turn Navigation
  • checkDIY Watch Face Studio
amazon-logo

₹1099

₹8499

खरीदिये

इसमें 47mm का गोल डायल है जिसमें सैंड-ब्लास्टेड एल्युमिनियम फ्रेम और स्टेनलेस स्टील क्राउन है, और यह थर्ड-पार्टी 22mm बैंड के साथ कम्पैटिबल है। कंपनी पहले ही हैंड्स-फ्री कॉल, नोटिफिकेशन अलर्ट और मोटो AI फीचर्स जैसे "कैच मी अप" के लिए बिल्ट-इन माइक्रोफोन और स्पीकर होने की पुष्टि कर चुकी है।

मोटो वॉच मैट ब्लैक और मैट सिल्वर कलर में आएगी, और लॉन्च के बाद इसे Flipkart, motorola.in और ऑफलाइन स्टोर पर बेचा जाएगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Motorola Smartwatch

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।