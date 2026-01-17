भारत में आते ही छा जाएगी Moto Watch, इस दिन होगी लॉन्च, पहली जिसमें यह खूबी
मोटोरोला ने कंफर्म किया है कि 23 जनवरी को भारत में अपना अगले Motorola Signature स्मार्टफोन के साथ नई स्मार्टवॉच Moto Watch भी लॉन्च करेगा। अपकमिंग वॉच में रोल OLED स्क्रीन के साथ ढेर सारे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स और वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है।
मोटोरोला ने कंफर्म किया है कि 23 जनवरी को भारत में अपना अगले Motorola Signature स्मार्टफोन के साथ नई स्मार्टवॉच Moto Watch भी लॉन्च करेगा। अपकमिंग वॉच में रोल OLED स्क्रीन के साथ ढेर सारे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स और वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। अपकमिंग वॉच में क्या होगा खास, चलिए डिटेल में जानते हैं...
moto watch की खासियत
इसमें 1.4-इंच की OLED स्क्रीन है, जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आती है, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि यह इस सेगमेंट की एकमात्र ऐसी स्मार्टवॉच है, जिसमें यह फीचर है। इस स्मार्टवॉच में डिटेल में हेल्थ इनसाइट्स होंगी, जिसमें स्टेप्स, नींद, स्ट्रेस, हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग शामिल हैं, जो पोलर द्वारा पावर्ड है, जो अपनी स्मार्टवॉच और हार्ट रेट सेंसर के लिए पॉपुलर है।
यह डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग के साथ आएगा, और इसमें 1 ATM प्रेशर रेटिंग भी होगी। यह स्मार्टवॉच एक बार चार्ज करने पर 7 दिनों तक की बैटरी लाइफ देती है, और इसमें डुअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस भी है जो आउटडोर वर्कआउट के लिए सटीक ट्रैकिंग प्रदान करती है।
इसमें 47mm का गोल डायल है जिसमें सैंड-ब्लास्टेड एल्युमिनियम फ्रेम और स्टेनलेस स्टील क्राउन है, और यह थर्ड-पार्टी 22mm बैंड के साथ कम्पैटिबल है। कंपनी पहले ही हैंड्स-फ्री कॉल, नोटिफिकेशन अलर्ट और मोटो AI फीचर्स जैसे "कैच मी अप" के लिए बिल्ट-इन माइक्रोफोन और स्पीकर होने की पुष्टि कर चुकी है।
मोटो वॉच मैट ब्लैक और मैट सिल्वर कलर में आएगी, और लॉन्च के बाद इसे Flipkart, motorola.in और ऑफलाइन स्टोर पर बेचा जाएगा।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
