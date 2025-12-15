Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Motorola Edge 70 Launched in India at just 28999 rupees get 50MP AI selfie camera

₹28,999 में आया Motorola का 5.99mm बॉडी वाला सबसे पतला मिलिट्री ग्रेड 5G फोन, मिलेगा 50MP AI सेल्फी कैमरा

₹28,999 में आया Motorola का 5.99mm बॉडी वाला सबसे पतला मिलिट्री ग्रेड 5G फोन, मिलेगा 50MP AI सेल्फी कैमरा

संक्षेप:

Motorola Edge 70 भारत में लॉन्च हो गया है। फोन में 5.99mm ultra-slim का डिजाइन, Pantone कलर और प्रीमियम फिनिश के साथ यह फोन 28,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर 23 दिसंबर से Flipkart, motorola.in और रिटेल स्टोर्स पर सेल के लिए उपलब्ध होगा।

Dec 15, 2025 01:05 pm IST Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

Motorola Edge 70 Launched in India: Motorola ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक बार फिर हलचल मचा दी है। कंपनी ने अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 आधिकारिक तौर पर भारत में लॉन्च कर दिया है। यह फोन खास तौर पर अपने अल्ट्रा-स्लिम 5.99mm डिजाइन की वजह से सुर्खियों में है। Motorola Edge 70 को खास तौर पर उन यूज़र्स के लिए डिजाइन किया गया है जो स्मार्टफोन में प्रीमियम लुक, हल्का वज़न और फ्लैगशिप-जैसा फील चाहते हैं। फोन को Pantone™ curated colours में पेश किया गया है, जिससे इसका डिजाइन और भी ज्यादा प्रीमियम और eye-catching लगता है। नए मोटोरोला एज 70 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 चिपसेट लगा है। इसमें 5,000mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी भी है। फोन में 68W वायर्ड और 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। इसमें 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है।

Motorola Edge 70 की भारत में कीमत और उपलब्धता

मोटोरोला एज 70 की भारत में कीमत 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए 29,999 रुपये निर्धारित की गई है। हालांकि, कंपनी चुनिंदा बैंक कार्डों पर 1,000 रुपये की बैंक छूट दे रही है। जिससे फोन को 28,999 रुपए में ख़रीदा जा सकता है।

read moreये भी पढ़ें:
खुशखबरी! नए होने वाले हैं पुराने iPhone, मिलेगा iOS 26.2 अपडेट, बेहतर सिक्योरिटी

यह फोन भारत में मोटोरोला इंडिया के ऑनलाइन स्टोर फ्लिपकार्ट और अन्य ऑफलाइन रिटेल चैनलों के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। Motorola Edge 70 को Pantone Bronze Green, Pantone Gadget Grey और Pantone Lily Pad रंगों में पेश किया जाएगा।

Motorola Edge 70 की खास बातें

Motorola Edge 70 में 6.7-इंच pOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका 1.5K (2712×1220) रिज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट है। फोन का फ्रंट Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन के साथ सुरक्षित होता है और 5.99 mm ultra-slim बॉडी तथा लगभग 159g वजन इसे बेहद portable बनाते हैं। Motorola Edge 70 को IP68 और IP69 वाटर तथा डस्ट रेज़िस्टेंस रेटिंग के साथ पेश किया जाएगा, जिससे यह फोन पानी, धूल और रोजमर्रा के खरोंचों से सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा यह MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन प्रदान कर सकता है।

Motorola Edge 70 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर होने की उम्मीद है, जो 4nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है और balancing performance के साथ efficient energy saving भी प्रदान करता है। फोन में 12GB RAM और 128GB स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं। Motorola Edge 70 कैमरा सेटअप में 50MP सेंसर्स का लाभ मिलेगा। Rear कैमरा यूनिट में एक 50MP मुख्य कैमरा और दूसरा 50MP ultra-wide कैमरा शामिल हो सकता है।

फोन के फ्रंट में 50MP सेल्फी कैमरा है। इस कैमरा सेटअप से वीडियो शूटिंग 4K रिज़ॉल्यूशन है जो स्मार्टफोन फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए खास है। Motorola Edge 70 भारत में लगभग 5000mAh बैटरी के साथ आएगा जो पूरे दिन का बैकअप देने के लिये पर्याप्त है। यह फोन 68W TurboPower फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा और 15W वायरलेस चार्जिंग भी उपलब्ध है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें

