पहली सेल, क्रिस्टल जड़े Moto Razr 60 और Buds Loop पर भारी छूट, कीमत बस इतनी

मोटोरोला ने हाल ही में भारत में अपने ब्रिलियंट कलेक्शन को पेश किया था, जिसमें Motorola Razr 60 फोल्डेबल फोन और Moto Buds Loop ईयरफोन का Swarovski Edition शामिल है। इनकी बिक्री कल यानी 11 सितंबर से शुरू होने जा रही है। देखें कीमत और ऑफर

क्रिस्टल जड़ा स्मार्टफोन और ईयरबड्स की पहली सेल भारत में शुरू होने जा रही है। मोटोरोला ने हाल ही में भारत में अपने ब्रिलियंट कलेक्शन को पेश किया था, जिसमें Motorola Razr 60 फोल्डेबल फोन और Moto Buds Loop ईयरफोन का Swarovski Edition शामिल है। दोनों डिवाइस स्वारोवस्की क्रिस्टल एक्सेंट के साथ पैनटोन आइस मेल्ट फिनिश में आते हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत और यूनिक लगते हैं। मोटोरोला रेजर 60 में 35 हैंड-सेट क्रिस्टल के साथ 3D क्विल्टेड लेदर जैसा डिजाइन है और इसमें फोल्डेबल फोन के लिए एक क्रॉसबॉडी केस भी शामिल है। नए डिवाइस कल यानी 11 सितंबर से फ्लिपकार्ट पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। बता दें कि ओरिजनल मोटोरोला रेजर 60 को इस साल मई में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400X प्रोसेसर के साथ भारत में लॉन्च किया गया था।

स्वारोवस्की एडिशन फोन और ईयरबड्स की कीमत मोटोरोला रेजर 60 स्वारोवस्की एडिशन की कीमत 54,999 रुपये है। 5,000 रुपये के बैंक डिस्काउंट के बाद यह 49,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध होगा। मोटो बड्स लूप स्वारोवस्की एडिशन की कीमत 24,999 रुपये है। दोनों मॉडल पैनटोन आइस मेल्ट कलर में उपलब्ध हैं।

पूरे ब्रिलियंट कलेक्शन, जिसमें मोटोरोला रेजर 60 और मोटो बड्स लूप दोनों शामिल हैं, की कीमत 64,999 रुपये है और चुनिंदा बैंक ऑफर्स के साथ यह 59,999 रुपये में उपलब्ध है। जैसे कि हमने बताया, ये डिवाइस कल यानी 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट, मोटोरोला डॉट इन और देश के चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। कंपनी का कहना है कि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे।

स्वारोवस्की एडिशन फोन और ईयरबड्स की खासियत स्पेशल एडिशन मोटोरोला रेजर 60 और मोटो बड्स लूप के स्पेसिफिकेशन उनके स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही हैं। मोटोरोला रेजर 60 स्वारोवस्की एडिशन में क्विल्टेड लेदर से इंस्पायर्ड फिनिश है और इसमें 35 हाथ से लगाए गए स्वारोवस्की क्रिस्टल हैं, जिनमें हिंज पर 26-फेस क्रिस्टल भी शामिल है। इस लिमिटेड एडिशन डिवाइस में क्रिस्टल से इंस्पायर्ड वॉल्यूम बटन हैं, और यह अतिरिक्त स्टाइल के लिए एक प्रीमियम क्रॉसबॉडी केस के साथ आता है।

स्वारोवस्की एडिशन मोटोरोला रेजर 60 में 6.9-इंच LTPO pOLED मेन डिस्प्ले और 3.63-इंच pOLED कवर डिस्प्ले है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400X चिपसेट पर चलता है और इसमें रियर कैमरा सेटअप है जिसमें OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर, 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा वाइड-एंगल कैमरा और एक मैक्रो सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए, इसमें 32-मेगापिक्सेल का क्वाड पिक्सेल सेल्फी शूटर है।

मोटोरोला रेजर 60 स्वारोवस्की एडिशन में टाइटेनियम हिंज है जिसे 5,00,000 से ज्यादा बार मोड़ने के लिए टेस्ट किया गया है। फोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस कोटिंग और IP48 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट बिल्ड है।

स्वारोवस्की एडिशन मोटो बड्स लूप अपनी बॉडी पर लगे स्वारोवस्की क्रिस्टल और आभूषण से प्रेरित डिजाइन के साथ सबसे अलग है। इन ईयरफोन में ओपन-ईयर फ्रेम और 12 मिमी ड्राइवर हैं। इन्हें बोस द्वारा ट्यून किया गया है और ये स्पैटियल ऑडियो सपोर्ट करते हैं। इनमें क्रिस्टलटॉक एआई के साथ एक डुअल-माइक्रोफोन सिस्टम है। ये ईयरफोन मोटो एआई और स्मार्ट कनेक्ट फीचर्स से लैस हैं। डिवाइस IP54-रेटेड है।