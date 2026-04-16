Motorola फैन्स का झटका, ₹6000 तक महंगे हुए ये दो पॉपुलर टैबलेट, इतनी हो गई कीमत
Motorola ने भारत में अपने दो पॉलर टैबलेट की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। भारत में अब Moto Pad 60 Pro और Moto Pad 60 Neo अब पहले से महंगे हो गए हैं। ये टैब अब 6,000 रुपये तक महंगे हो गए हैं। आप भी देखें आप कितने महंगे पड़ेंगे मोटोरोला के ये टैबलेट...
अब Motorola के टैबलेट खरीदने आपको महंगा पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि मोटोरोला ने भारतीय बाजार में अपने कुछ पॉपुलर टैबलेट मॉडल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। एक टिप्स्टर ने कीमत में बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी है। टिप्स्टर के अनुसार, कंपनी ने Moto Pad 60 series के चुनिंदा मॉडल की कीमतों में अलग-अलग कॉन्फिगरेशन के हिसाब से इजाफा किया है। ऐसा लगता है कि इस बदलाव का असर Motorola Pad के Pro और Neo, दोनों ही वेरिएंट्स पर पड़ेगा; इसमें वे मॉडल्स भी शामिल हैं जिनके साथ स्टाइलस भी मिलता है। हालांकि, कीमतों में इस बदलाव की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन मोटोरोला भी अब उन ब्रांड्स की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिन्होंने हाल ही में देश में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में फेरबदल किया है। किस मॉडल की कीमत अब कितनी हो गई है, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...
सम्बंधित सुझाव
33% OFF
Motorola Pad 60 Pro (Bronze Green, 12GB RAM, 256GB Storage)
- Motorola Pad 60 Pro (Bronze Green
- 12GB RAM
- 256GB Storage)
₹32790₹48999
खरीदिये
68% OFF
Robustrion Case for Moto Pad 60 Pro 12.7 inch Cover Case with [Pencil Holder] [Soft Flexible Case] for Motorola Pad 60 Pro Cover 12.7 inch [Auto Sleep Wake Support] - Dark Green
- Robustrion Case for Moto Pad 60 Pro 12.7 inch Cover Case with [Pencil Holder] [Soft Flexible Case] for Motorola Pad 60 Pro Cover 12.7 inch [Auto Sleep Wake Support] - Dark Green
₹649₹1999
खरीदिये
30% OFF
Motorola Pad 60 Pro (Pantone Bronze Green, 8GB RAM, 128GB ROM) | 12.7" 3K LTPS Display | MediaTek Dimensity 8300 | 10200 mAh Battery | Moto Pen Pro | Wi-Fi Only | Android 14
- Motorola Pad 60 Pro (Pantone Bronze Green
- 8GB RAM
- 128GB ROM) | 12.7" 3K LTPS Display | MediaTek Dimensity 8300 | 10200 mAh Battery | Moto Pen Pro | Wi-Fi Only | Android 14
₹30990₹43999
खरीदिये
65% OFF
ProElite Cover for Moto Pad 60 Pro 12.7 inch 2025 case Cover, Soft Flexible Flip Case Cover for Moto Pad 60 Pro 12.7 inch 2025 [Recoil Series] - Black
- ProElite Cover for Moto Pad 60 Pro 12.7 inch 2025 case Cover
- Soft Flexible Flip Case Cover for Moto Pad 60 Pro 12.7 inch 2025 [Recoil Series] - Black
₹699₹1999
खरीदिये
महंगे हुए Motorola के ये दो टैबलेट
टिप्स्टर संजू चौधरी ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि, Motorola ने भारत में Moto Pad 60 Pro और Moto Pad 60 Neo के सभी कॉन्फिगरेशन की कीमतों को अपडेट कर दिया है। ये दोनों टैबलेट देश में मिड-रेंज और किफायती टैबलेट सेगमेंट में आते हैं।
इतना महंगा हो गया है Moto Pad 60 Pro
Moto Pad 60 Pro (Wi-Fi ओनली) का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल अब मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस (MOP) 27,999 रुपये में लिस्ट होने की उम्मीद है। वहीं, इसी मॉडल के ज्यादा पावरफुल 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि दोनों मॉडल के साथ एक पेन एक्सेसरी भी मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि लॉन्च के समय 8GB+128GB वाले ऑप्शन की कीमत 26,999 रुपये थी, जबकि 12GB+256GB वाले वेरिएंट की कीमत 28,999 रुपये थी। यानी ये टैबलेट अब पहले से 3,000 रुपये तक महंगे हो गए हैं।
सम्बंधित सुझाव
16% OFF
Motorola Pad 60 Neo (Blue, 8 GB RAM, 128 GB ROM)
- Motorola Pad 60 Neo (Blue
- 8 GB RAM
- 128 GB ROM)
₹20199₹24000
खरीदिये
25% OFF
Motorola Pad 60 Neo (Pantone Bronze Green, 8GB RAM, 128GB Storage)
- Motorola Pad 60 Neo (Pantone Bronze Green
- 8GB RAM
- 128GB Storage)
₹20999₹28000
खरीदिये
73% OFF
Robustrion Tempered Glass for Moto Pad 60 Neo 11" Screen Protector Guard for Moto Pad 60 Neo 11 inch Tablet - 1 Pack
- Robustrion Tempered Glass for Moto Pad 60 Neo 11" Screen Protector Guard for Moto Pad 60 Neo 11 inch Tablet - 1 Pack
₹399₹1499
खरीदिये
65% OFF
Robustrion Case Cover for Moto Pad 60 Neo Cover 11" with [Pencil Holder], Deer Flip Cover Case for Moto Pad 60 Neo Cover 11" Tablet - Dark Green
- Robustrion Case Cover for Moto Pad 60 Neo Cover 11" with [Pencil Holder]
- Deer Flip Cover Case for Moto Pad 60 Neo Cover 11" Tablet - Dark Green
₹699₹1999
खरीदिये
इतना महंगा हो गया है Moto Pad 60 Neo
Moto Pad 60 Neo 5G वेरिएंट की कीमत कथित तौर पर 23,999 रुपये है। इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ 5G + Wi-Fi कनेक्टिविटी मिलती है। दूसरी ओर, Moto Pad 60 Neo के Wi-Fi ओनली कनेक्टिविटी और 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 21,499 रुपये होने की उम्मीद है। भारत में लॉन्च के समय, 8GB+128GB (5G) की कीमत 17,999 रुपये थी। यानी यह मॉडल पहले से 6,000 रुपये तक महंगा हो गया है।
लीक हुई जानकारी में रिटेलर बिलिंग कीमतें (टैक्स को छोड़कर) भी शामिल हैं। टिप्स्टर के अनुसार, Moto Pad 60 Pro के 8GB+128GB वेरिएंट की रिटेलर बिलिंग कीमत 21,948 रुपये है, जबकि 12GB+256GB मॉडल 25,084 रुपये में लिस्टेड है। इसी तरह, Moto Pad 60 Neo 5G वेरिएंट की रिटेलर बिलिंग कीमत 18,813 रुपये होने की उम्मीद है, जबकि Wi-Fi ओनली वाला वेरिएंट 16,853 रुपये में लिस्टेड है। अपडेट कीमतें अब वे भारत में कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख रही हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।