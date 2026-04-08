Motorola लाया 12 घंटे चलने वाला धांसू टैबलेट; इसमें 11 इंच डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग भी
Moto Pad (2026) Launched: मोटोरोला ने अपने नए टैबलेट Moto Pad (2026) को यूएस में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 249.99 डॉलर (यानी लगभग 23,000 रुपये) रखी गई है। कंपनी इसे केवल 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया है।
Moto Pad (2026) Launched: मोटोरोला ने अपनी लाइनअप में एक नया टैबलेट जोड़ा है, जिसे Moto Pad (2026) नाम से बाजार में उतारा गया है। कंपनी ने फिलहाल इसे यूएस में लॉन्च किया है। अगर आप लंबी बैटरी लाइफ वाला टैबलेट तलाश रहे हैं, तो यह एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 12 घंटे तक चल सकता है। इस टैब में 7,040mAh की बैटरी लगी है। मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर इसे पावर देता है। कितनी है इस टैब की कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...
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इतनी है नए Moto Pad (2026) की कीमत
Moto Pad (2026) की कीमत यूएस में 249.99 डॉलर (यानी लगभग 23,000 रुपये) रखी गई है। कंपनी इसे केवल 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया है। यह 30 अप्रैल को यूएस में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने इसे केवल एक ही कलर ऑप्शन Pantone-curated Bronze Green में लॉन्च किया है।
चलिए एक नजर डालते हैं Moto Pad (2026) की खासियत पर
नया Moto Pad (2026) एक 5G टैबलेट है और लंबी बैटरी लाइफ इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। कंपनी का कहना है कि Moto Pad (2026) में 7040mAh की बैटरी लगी है। बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि यह एक बार फुल चार्ज होने पर 12 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक दे सकता है। इस टैबलेट में 20W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है।
तगड़ी बैटरी के अलावा, टैब में बड़ा डिस्प्ले भी है। दरअसल, टैब में 11-इंच का 2.5K डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 2560×1600 पिक्सेल रिजॉल्यूशन, 500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 90 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिलता है। डिस्प्ले TÜV Rheinland फ़्लिकर-फ़्री और लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ आता है। दमदार साउंड के लिए, इस टैबलेट में डोल्बी एटमॉस के साथ क्वाड स्पीकर सेटअप दिया गया है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट से लैस है।
फिलहाल, मोटोरोला ने अभी तक Moto Pad (2026) के बारे में अन्य जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसे Moto Pad 60 Neo का ही रीब्रांडेड वर्जन कहा जा रहा है, जिसे पिछले साल सितंबर में भारत में लॉन्च किया गया था। ऐसे में नए टैब के स्पेसिफिकेशन्स Pad 60 Neo जैसे हो सकते हैं। इस टैबलेट में पीछे की तरफ एक 8-मेगापिक्सेल का कैमरा दिया गया है।
इसके अलावा, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें सामने की तरफ 5-मेगापिक्सेल का कैमरा लगा है। कनेक्टिविटी के लिए, यह टैबलेट जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, ए-जीपीएस, वाई-फाई 5 और ब्लूटूथ 5.2 को सपोर्ट करता है। 480 ग्राम वजनी इस टैब का डाइमेंशन 254.59×166.15×6.99 एमएम है, यानी टैबलेट की मोटाई 6.99 एमएम हो सकती है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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