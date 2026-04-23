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आ रहा Motorola का नया गेमचेंजर फोन, जबरदस्त स्पीड, पावरफुल 5G चिप और 8GB RAM से होगा लैस, इतनी होगी कीमत

Apr 23, 2026 08:56 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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मोटरोला का नया बजट फोन Moto G87 लॉन्च से पहले ऑनलाइन लिस्टिंग में सामने आया है। यह फोन Dimensity 6000 सीरीज चिप, 8GB RAM और दमदार फीचर्स के साथ दस्तक देने वाला है।

आ रहा Motorola का नया गेमचेंजर फोन, जबरदस्त स्पीड, पावरफुल 5G चिप और 8GB RAM से होगा लैस, इतनी होगी कीमत

Motorola एक बार फिर अपने नए स्मार्टफोन के साथ हलचल मचाने की तैयारी में है। कंपनी का अपकमिंग फोन Moto G87 लॉन्च से पहले ही ऑनलाइन लिस्टिंग में सामने आ गया है, जिससे इसके कई अहम फीचर्स का खुलासा हुआ है। यह फोन बजट सेगमेंट में भी दमदार परफॉर्मेंस देने के लिए तगड़े प्रोसेसर के साथ आ रहा है। Moto G87 में MediaTek Dimensity 6000 सीरीज का प्रोसेसर मिल सकता है, जो 5G कनेक्टिविटी के साथ स्मूद परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है।

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इसके साथ 8GB RAM का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है, जिससे यह फोन मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए भी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। यह फोन Motorola की G सीरीज का अगला मॉडल होगा, जो पहले से ही अपने बजट-फ्रेंडली और बैलेंस्ड फीचर्स के लिए पॉपुलर है। आइए जानते हैं इस फोन से जुड़ी पूरी डिटेल, संभावित कीमत और क्या खास मिल सकता है इसमें।

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Moto G87 की ऑनलाइन लिस्टिंग

Moto G87 को हाल ही में मोटोरोला की यूरोपियन वेबसाइट और एक रिटेल साइट पर देखा गया है, जिससे फोन के लॉन्च का संकेत मिलता है। इस लिस्टिंग से साफ हो गया है कि कंपनी इस फोन को जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है और यह ग्लोबल मार्केट में पहले आ सकता है।

Moto G87 के फीचर्स (लीक)

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका प्रोसेसर हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें MediaTek Dimensity 6000 सीरीज का चिपसेट मिलेगा। यह चिपसेट 5G सपोर्ट के साथ आता है और डेली यूज, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा माना जाता है। Moto G87 में बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलने की भी उम्मीद है।

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Moto G87 में 8GB RAM मिलने की उम्मीद है, जिससे यह फोन स्मूद परफॉर्मेंस देगा। इसके साथ ही इसमें स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाने का ऑप्शन भी मिल सकता है, जो इस सेगमेंट में काफी खास माना जाता है। फोन को दो Pantone कलर ऑप्शन में देखा गया है, जो इसे प्रीमियम लुक दे सकते हैं। Motorola का डिजाइन हमेशा सिंपल और स्टाइलिश होता है और इस फोन में भी वही देखने को मिल सकता है।

Moto G87 की कीमत इतनी हो सकती है

Moto G87 की कीमत यूरोप में करीब €406 (लगभग ₹44,000) बताई जा रही है। हालांकि भारत में इसकी कीमत इससे कम हो सकती है और यह मिड-रेंज सेगमेंट में लॉन्च हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में इसकी कीमत करीब 20,000 से 22,000 रुपए के आसपास होने आ अनुमान है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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