आ रहा Motorola का नया गेमचेंजर फोन, जबरदस्त स्पीड, पावरफुल 5G चिप और 8GB RAM से होगा लैस, इतनी होगी कीमत

Apr 23, 2026 08:56 am IST

मोटरोला का नया बजट फोन Moto G87 लॉन्च से पहले ऑनलाइन लिस्टिंग में सामने आया है। यह फोन Dimensity 6000 सीरीज चिप, 8GB RAM और दमदार फीचर्स के साथ दस्तक देने वाला है।

Motorola एक बार फिर अपने नए स्मार्टफोन के साथ हलचल मचाने की तैयारी में है। कंपनी का अपकमिंग फोन Moto G87 लॉन्च से पहले ही ऑनलाइन लिस्टिंग में सामने आ गया है, जिससे इसके कई अहम फीचर्स का खुलासा हुआ है। यह फोन बजट सेगमेंट में भी दमदार परफॉर्मेंस देने के लिए तगड़े प्रोसेसर के साथ आ रहा है। Moto G87 में MediaTek Dimensity 6000 सीरीज का प्रोसेसर मिल सकता है, जो 5G कनेक्टिविटी के साथ स्मूद परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है।

इसके साथ 8GB RAM का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है, जिससे यह फोन मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए भी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। यह फोन Motorola की G सीरीज का अगला मॉडल होगा, जो पहले से ही अपने बजट-फ्रेंडली और बैलेंस्ड फीचर्स के लिए पॉपुलर है। आइए जानते हैं इस फोन से जुड़ी पूरी डिटेल, संभावित कीमत और क्या खास मिल सकता है इसमें।

Moto G87 की ऑनलाइन लिस्टिंग Moto G87 को हाल ही में मोटोरोला की यूरोपियन वेबसाइट और एक रिटेल साइट पर देखा गया है, जिससे फोन के लॉन्च का संकेत मिलता है। इस लिस्टिंग से साफ हो गया है कि कंपनी इस फोन को जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है और यह ग्लोबल मार्केट में पहले आ सकता है।

Moto G87 के फीचर्स (लीक) इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका प्रोसेसर हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें MediaTek Dimensity 6000 सीरीज का चिपसेट मिलेगा। यह चिपसेट 5G सपोर्ट के साथ आता है और डेली यूज, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा माना जाता है। Moto G87 में बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलने की भी उम्मीद है।

Moto G87 में 8GB RAM मिलने की उम्मीद है, जिससे यह फोन स्मूद परफॉर्मेंस देगा। इसके साथ ही इसमें स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाने का ऑप्शन भी मिल सकता है, जो इस सेगमेंट में काफी खास माना जाता है। फोन को दो Pantone कलर ऑप्शन में देखा गया है, जो इसे प्रीमियम लुक दे सकते हैं। Motorola का डिजाइन हमेशा सिंपल और स्टाइलिश होता है और इस फोन में भी वही देखने को मिल सकता है।