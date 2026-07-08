7000mAh बैटरी, 24GB तक रैम और स्टील जैसी बॉडी, आ गया Moto G77 Power फोन; कीमत बजट में

मोटोरोला ने नए स्मार्टफोन Moto G77 Power को भारत में लॉन्च कर दिया है। फोन में 7000mAh बैटरी है और 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। रैम बूस्टर फीचर से रैम को 24GB तक बढ़ाया जा सकता है और स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

Moto G77 Power Launched in India: मोटोरोला ने अपना नया स्मार्टफोन Moto G77 Power भारत में लॉन्च कर दिया है। यह बजट G-सीरीज में लेटेस्ट एडिशन है। नया फोन अगले सप्ताह से देश में चार पैनटोन-क्यूरेटेड कलर ऑप्शन्स और दो रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में बिक्री के लिए उपलब्ध होने के लिए तैयार है। नए फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh बैटरी है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि यह फुल चार्ज में 59 घंटे तक चल सकती है। फोन डाइमेंसिटी 6000 सीरीज चिपसेट से लैस है। फोन में 24GB तक रैम मिलती है। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 50-मेगापिक्सेल का है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...

इतनी है Moto G77 Power की कीमत भारत में, Moto G77 Power की कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल के लिए 25,999 रुपये है। कंपनी 2,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है, जिससे फोन की प्रभावी कीमत 23,999 रुपये रह जाएगी। नया फोन भारत में 13 जुलाई को फ्लिपकार्ट और मोटोरोला इंडिया ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। मोटो G77 पावर को पैनटोन फूशिया रेड, पैनटोन इम्पेनेट्रेबल, पैनटोन लॉरेल ग्रीन और पैनटोन नॉटिकल ब्लू कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है।

चलिए एक नजर डालते हैं Moto G77 Power की खासियत पर:

तीन साल तक मिलेंगे अपडेट, डिस्प्ले भी बड़ा नया मोटोरोला फोन डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है और एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हैलो यूआई पर चलता है। कंपनी का कहना है कि यह फोन एक ओएस अपग्रेड और तीन साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। फोन में 6.72 इंच का फुल-एचडी प्लस (1080x2400 पिक्सेल) एलसीडी टचस्क्रीन है, जो 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 120 हर्ट्ज तक टच सैंपलिंग रेट, 391 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 90.97 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो, 20:9 आस्पेक्ट रेशियो और 1050 निट्स तक पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है। कंपनी का दावा है कि फोन धूल और पानी के छीटों से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है। डिस्प्ले स्मार्ट वॉटर टच टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिससे इसे गीले हाथों से भी चलाया जा सकता है।

हैवी रैम और तेजतर्रार प्रोसेसर नया Moto G77 Power फोन 6nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट पर चलता है, जो 2.5GHz की पीक क्लॉक स्पीड देता है। इस स्मार्टफोन में आर्म माली-G57 MP2 जीपीयू, 8GB तक LPDDR4x रैम और 128GB UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज भी है।

इन-बिल्ट 8GB रैम और AI-पावर्ड रैम बूस्ट के साथ, यह स्मार्टफोन समझदारी से मेमोरी को 24GB तक बढ़ा देता है, जिससे मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है और ऐप्स के बीच आसानी से स्विच किया जा सकता है। 128GB इंटरनल स्टोरेज (जिसे माइक्रोएसडी कार्ड से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है) के साथ, यूजर्स को फोटो, वीडियो, ऐप्स, गेम्स और अन्य चीजों के लिए काफी स्पेस मिलता है।

फोन में कैमरा और बैटरी भी दमदार फोटोग्राफी के लिए, मोटो G77 पावर में एक डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल (एफ/1.8) प्राइमरी कैमरा है, जिसमें सोनी एलवाईटी-600 सेंसर है, जिसे 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 8-मेगापिक्सेल (एफ/2.2) अल्ट्रावाइड कैमरा के साथ जोड़ा गया है। फोन में पीछे की तरफ 2-इन-1 लाइट सेंसर भी है। मोटो G77 पावर में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32-मेगापिक्सेल (f/2.2) का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी है। फोन 2K/30 एफपीएस तक वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम है।

बेहतरीन फोटो कैप्चर करने के अलावा, कैमरे में AI-पावर्ड एडिटिंग टूल्स भी मिलते हैं जिसमें पूछकर फोटो एडिट करना, मैजिक इरेजर, फोटो अनब्लर, रीइमेजिन और ऑटो फ्रेम शामिल हैं। Moto G77 Power में 7,000mAh की बैटरी है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह फुल चार्ज में तीन दिनों तक चल सकती है। यह स्मार्टफोन 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 6W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

मजूबत बॉडी, लाइटवेट और साउंड भी दमदार फोन मजबूत मटेरियल से बना है, जिससे यह रोजमर्रा के एडवेंचर के लिए हमेशा तैयार रहता है। SGS-टेस्टेड सुरक्षा के साथ डिजाइन किए गए इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है, जो गिरने और खरोंच के मामले में 3 गुना बेहतर सुरक्षा देता है। साथ ही, MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड मजबूती इसे मुश्किल हालात, जैसे बहुत ज्यादा तापमान, नमी और कठिन माहौल, में भी टिके रहने में मदद करती है।

कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, 4G LTE, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.4, USB टाइप-सी पोर्ट, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, QZSS और BeiDou जैसे फीचर्स भी हैं। इसमें एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और ई-कंपास जैसे सेंसर भी दिए गए हैं। 215 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 166.23x76.50x8.89mm है। सुरक्षा के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की सुविधा भी दी गई है।