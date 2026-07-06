32MP सेल्फी कैमरा, 3 दिन नॉन-स्टॉप चलने वाली बैटरी के साथ आ रहा Motorola गदर 5G फोन, कंपनी की साइट पर सभी फीचर्स लीक

Moto G77 Power के लॉन्च से पहले इसके फीचर्स लीक हो गए हैं। नए Motorola 5G फोन में 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 120Hz डिस्प्ले और Android 16 मिलने की उम्मीद है। जानें फोन की सभी डिटेल्स:

भारत में 8 जुलाई को मोटोरोला अपना नया मिलिट्री ग्रेड फोन Moto G77 Power को लॉन्च होने वाला है। लेकिन लॉन्च से पहले ही फोन के सभी फीचर्स की डिटेल्स सामने आ गई है। कंपनी की साइट और फ्लिपकार्ट पर Moto G77 Power की डिस्प्ले, चिपसेट, कैमरा, बैटरी, और कनेक्टिविटी जैसे लगभग सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फीचर्स की जानकारी दी गई है। लीक जानकारी के अनुसार Moto G77 Power में 7000mAh की बड़ी बैटरी, 50MP का कैमरा, 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले और लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल सकता है। इसके अलावा फोन को नए कलर ऑप्शन और प्रीमियम डिजाइन के साथ पेश किए जाने की भी उम्मीद है। यह पहले ही कन्फर्म हो चुका है कि यह स्मार्टफोन भारत में 30,000 रुपये से कम कीमत में आएगा।

Moto G77 Power की खास बातें Moto G77 Power में 6.72 इंच की Full HD+ LCD Punch-Hole डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। डिस्प्ले पर Corning Gorilla Glass 7i की सुरक्षा मिलती है, जिससे स्क्रीन स्क्रैच और हल्के झटकों से सुरक्षित रहती है। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh की बड़ी बैटरी है। Motorola का दावा है कि यह सामान्य इस्तेमाल में करीब 3 दिन तक साथ दे सकती है। इसके साथ 30W TurboPower फास्ट चार्जिंग और 6W Wired Reverse Charging का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे जरूरत पड़ने पर दूसरे डिवाइस भी चार्ज किए जा सकते हैं।

फोटोग्राफी के लिए Moto G77 Power में 50MP Sony LYTIA 600 प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो OIS (Optical Image Stabilization) के साथ आता है। इसके साथ 8MP Ultra-Wide कैमरा मिलता है, जिससे बड़े एंगल में फोटो ली जा सकती हैं। वहीं, फ्रंट में 32MP सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो वीडियो कॉल और सोशल मीडिया के लिए शानदार तस्वीरें क्लिक करने में मदद करता है। फ्रंट और रियर दोनों कैमरे 2K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं।

परफॉर्मेंस के लिए फोन में MediaTek Dimensity 6400 5G चिपसेट दिया गया है। फोन 4GB/8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। साथ ही microSD कार्ड की मदद से स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। Moto G77 Power Android 16 आधारित Hello UI पर चलेगा। कंपनी ने इसके लिए 1 Android OS Upgrade और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है।

फोन में Stereo Speakers के साथ Dolby Atmos और Hi-Res Audio का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया गया है। मजबूती के लिए इसमें MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और IP64 रेटिंग दी गई है, जिससे यह धूल और पानी की हल्की छींटों से सुरक्षित रहता है।